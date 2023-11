Jimena Caballero: «Los niños con altas capacidades necesitan mucha ayuda»

Publicado por Verónica Reglero Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La Asociación Altas Capacidades de Soria, ACSO, ha echado a rodar hace escasos días. De hecho, su presentación en sociedad está prevista para el próximo 30 de noviembre. Su presidenta, Jimena Caballero, indica que la soriana ha sido la última en crearse en Castilla y León y viene a ocupar un espacio muy necesario. Actualmente son siete familias las que componen la junta directiva todas ellas con hijos diagnosticados con altas capacidades aunque, apunta Caballero, «tenemos alrededor de 20 familias con interés en formar parte de la asociación».

Caballero indica que, en su caso, tiene una hija diagnosticada a los cuatro años que ahora tiene seis. «Hay una falsa creencia de que estos niños van sobrados y no es así. Necesitan mucha ayuda».

Con la asociación buscan dar un poco de luz «a las familias que sospechan que tienen un hijo con altas capacidades pero no saben qué hacer. Prestar apoyo y soporte así como realizar actividades específicas para los niños y, también, para los padres y para los docentes». Y es que, asegura, «estamos muy en pañales».

La presidenta de ACSO explica que «a los niños se les realiza un test en 1º y en 6º de Primaria pero es una única prueba que, si por la razón que sea, ese día al niño no le apetece... puede dar un resultado equivocado ya que los realizan personas sin conocimientos específicos que aplican la teoría pura y dura, sin embargo, hay mucho más a tener en cuenta». En su caso particular, «fue el colegio el que nos puso en alerta».

Caballero subraya que estos niños «son muy diferentes entre sí. No hay una línea recta». De hecho, asegura, «hay veces que pueden confundirse con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) o, incluso, con trastornos del espectro autista como el síndrome de asperger... Y es muy peligroso confundirlo ya que las necesidades educativas y la medicación que algunos necesitan no tiene nada que ver».

La presidenta de la asociación asevera que «es muy importante la relación entre casa y cole, hay que funcionar como un tándem. Los niños con altas capacidades necesitan mucho apoyo. Cuentan con muchas disincronías por su forma de pensar y de razonar tienen una edad mental superior y eso les afecta a nivel social en su forma de relacionarse con otros niños. A nivel de razonamiento y lenguaje la cabeza les va a mil por hora pero no pueden expresarlo. También les afecta a nivel de escritura ya que sus manos de cinco años no pueden plasmar lo que les pasa por la cabeza... Además son niños que se frustran con mucha facilidad y eso les causa problemas porque en el colegio rompen el ritmo de la clase. Por ello, es imprescindible tener mucha comunicación con el colegio para poner en marcha pequeñas herramientas que no son difíciles de aplicar. Por ejemplo, las tareas repetitivas les van fatal y cuentan con unas necesidades emocionales diferentes».

En contra de lo que se pueda pensar, lamenta, «la tasa de fracaso escolar en estos niños es del 50% y el bajo rendimiento académico llega al 70% debido a que no se aplican las metodologías adecuadas». Muchas veces, por desconocimiento. Por eso, es importante motivarles con el ensayo-error, tocar, experimentar... intentando satisfacer su gran curiosidad al cien por cien. En este punto, en la asociación tienen previsto poner en marcha talleres de ciencia, naturaleza, astronomía, robótica, gestión emocional... Sin olvidar, por otro lado, la importancia de trabajar con los padres y con los docentes. Por este motivo, Caballero indica que el mail de la asociación altascapacidadessoria@gmail.com está abierto a todo el mundo.