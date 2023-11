Tudanca sobre el Plan Soria: "Es el increíble caso del plan menguante"

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, y el secretario regional de los socialistas de la Comunidad, Luis Tudanca, han coincidido este lunes en visitar Soria. El político socialista ha ofrecido una rueda de prensa en el Hospital Virgen del Mirón para criticar el Plan Soria, cuya comisión de seguimiento ha presidido Carriedo. Tudanca lo ha definido como "el increíble caso del plan menguante", y ha explicado que de la financiación prevista de 109 millones, "se han reducido a 80", y que de la citada cifra de 109 millones, "9 millones pertenecen al Gobierno central y 100 que son mentira, anuncios desde hace décadas que nunca son realidad".

Tudanca ha reclamado "proyectos largamente incumplidos para los sorianos y sorianas que afectan a la igualdad en la atención de los servicios públicos de los ciudadanos, que están en los recortes de la sanidad que no atienden por igual a los territorios, como los centros de salud de San Leonardo, El Burgo o Soria Norte que llevan en algunos casos más de 20 años pendientes; estamos hablando de la necesidad de incrementar la formación de profesionales con estudios de Medicina, con una Facultad de Medicina en Soria, y hablamos de que como sigan retrasando el plazo de finalización de obras del Hospital Santa Bárbara, llegaremos al siglo XXII con el hospital en obras".

Además, ha reivindicado que "una estructura sanitaria como la del Virgen del Mirón se mantenga, hace falta que esta dotación siga siendo sanitaria, que si habiendo servicios tan importantes como Paliativos o Salud Mental que son los grandes retos que tenemos como sociedad".

"No podemos prescindir de infraestructuras sanitarias", ha continuado Tudanca. "Soria ya sufrió, sobre todo en pandemia, esa carencia de infraestructuras sanitarias que provocó muchísimo dolor y sufrimiento, y ahora no podemos poner en riesgo el cierre de una dotación sanitaria como esta (el Hospital del Mirón). No solo no hay que cerrarla sino que hay que mejorarla y complementarla".

Médicos

A nivel regional, el secretario general del PSCYL ha señalado que "fruto de la incapacidad durante muchos años de mejorar las condiciones de los sanitarios, de pagarles más, porque son de los peores pagados de España, de poner en marcha un plan de difícil cobertura para que los médicos y los profesionales sanitarios vayan a los sitios donde hay peores servicios... no han hecho absolutamente nada y ha creado un déficit de profesionales, debido al envejecimiento de las plantillas. Pues la única solución que plantea el consejero de Sanidad es contratar a médicos sin especialidad".

Abundando en esta cuestión Tudanca considera que "esto, además de tener muchísimas dudas legales, está quebrando la igualdad. Va a haber ciudadanos de primera y de segunda, ciudadanos que van a estar atendidos por profesionales sanitarios con especialidad y otras que no, y esto no puede ser, fruto de la torpeza de un Gobierno autonómico que no ha sabido prever y ponerle solución". En este sentido, ha pedido al titular de Sanidad. Alejandro Vázquez, "una reflexión".

Del mismo modo, ha tildado de "crónica epistolar" las reivindicaciones en infraestructuras de Mañueco al Gobierno de España. "No ejerce de presidente ni pinta nada porque quien manda realmente en el Gobierno de Castilla y León es Vox y el señor García Gallardo, mientras Mañueco se dedica desde su despacho a mandar cartas a los Ministerios como si no tuviera competencias que ejercer".

Ha criticado que en la carta del presidente de la Junta, "le pida para Soria una infraestructura tan importante como la autovía Burgos-Logroño, yo creo que se ha liado con el mapa y no sabe como es esta Comunidad Autónoma, pero será muy difícil entender cómo la autovía Burgos-Logroño la hacemos pasar por Soria. Que revise el mapa de Castilla y León, lleva ya unos añitos como presidente para conocerlo de forma adecuada". Tudanca también le ha recordado a Mañueco que "Castilla y León ha recibido más financiación que nunca antes en la historia, en los últimos 4 años, más de 31.000 millones de euros, 8.600 millones más en 4 años que los últimos 4 años de Gobierno del PP con el señor Mariano Rajoy, y la primera pregunta es ¿qué ha hecho el señor Mañueco con ese dinero? Si la gratuidad de las escuelas infantiles la paga el Gobierno de España, la extensión de la banda ancha la paga el Gobierno de España y las ayudas a la sequía, lo mismo, la dependencia, el bono alquiler... ¿qué ha hecho? Y sabemos de las numerosísimas pruebas de corrupción que en el pasado y en el presente han avergonzado a esta tierra lamentablemente con el Gobierno del PP a la cabeza".

Condonación de la deuda

Tudanca ha defendido la condonación de la deuda de las Comunidades Autónomas, que en el caso de Castilla y León ha cifrado en 2.600 millones de euros "y si atendemos a FEDEA en 5.000, ¿va a renunciar a ello después de lo que están diciendo. El señor Mañueco y el señor Carriedo van a tener que acabar pidiendo perdón al Gobierno de España, porque si después de los 8.600 millones que les han llegado, les llega también una condonación de la deuda de este volumen, van a tener que acabar pidiendo perdón al Gobierno de España y a los socialistas por todas la barbaridades que están diciendo. Les están hinchando a millones y son incapaces de rentabilizarlo y usarlo bien".

Para finalizar, Tudanca se refirió también a las recientes palabras del número 2 del PP, sobre que la condonación de la deuda iba a beneficiar a las comunidades ricas: "Nosotros entonces somos una comunidad pobre, y por qué lo somos, porque lleva el PP gobernando 35 años y arruinándonos a todos. Ustedes son los responsables de que Soria está como está y de que la sanidad soriana está como está, perdiendo la Comunidad todos los trenes de modernización del país".

"¿El diálogo entre la Junta y el Gobierno?", lo primero que tienen que hacer es dejar de insultar y dejar de atacar los derechos y las libertades de Castilla y León, en maternidad de las mujeres, la lucha contra la violencia de género, LGTBI... nos van a tener enfrente", ha puntualizado Tudanca, quien a preguntas sobre su continuidad o no al frente de la secretaría del PSCYL ha ironizado: "¿Ah sí? Unos días me nombran ministro o eurodiputado, otros días sigo. No he tenido otra vocación que trabajar por Castilla y León, el PP está deseando que yo me vaya y aquí sigo".