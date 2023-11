Renfe 'olvida' a varios pasajeros del tren de Soria en Guadalajara

Publicado por José Sosa Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Una decena de pasajeros del tren entre Soria y Madrid sufrieron un nuevo incidente en la tarde del domingo. Los cambios en la red de Cercanías causados por el descarrilamiento de un tren en Atocha provocaron que un grupo de viajeros quedara 'olvidado' en Guadalajara. Finalmente, dos taxis llevaron a los sorianos a su destino al que llegaron una hora más tarde del horario previsto.

El incidente afectó a los pasajeros que tenían previsto tomar el tren en Alcalá de Henares. Según relata una de las afectadas, al llegar a la estación a las 19.25 horas se les informa que con motivo del descarrilamiento el tren de Soria no parará en Alcalá. La solución que les proponen es que suban al Cercanías hasta Guadalajara y allí podrán tomar el tren hasta Almazán y Soria. Según relata la afecta, no se entendía porqué el tren podía parar en Guadalajara y no en Alcalá, pero decidieron seguir el plan que les habían trazado los operarios de Renfe.

Una vez montados en el Cercanías a Guadalajara vieron como a dos andenes de distancia pasaba el tren de Soria, hacía amago de parar y al no haber pasajeros seguía su camino hacia la ciudad alcarreña. Cuando el grupo, en ese momento de más de 10 personas, llegó a Guadalajara la sorpresa fue descubrir que el tren de Soria ya había pasado y no les había esperado.

En ese momento hay un grupo de los pasajeros que decide buscar una solución por su cuenta y en la estación queda otro grupo de 7 viajeros que implora, por diferentes vías, una solución a través de los diferentes canales de Renfe para poder llegar a su destino. Tras casi dos horas de espera por fin aparecieron dos taxis. Un grupo de 4 personas sube a un vehículo con destino Almazán y otro de tres va en destino a Soria. Según relata la afectada llegaron a destino a las 22.35 horas, una hora después de lo previsto.