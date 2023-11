Fiscalía pide el vídeo de la agresión de las menores en Soria y tomará declaración a las partes

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La Fiscalía de Menores ha pedido el vídeo de la agresión de 4 chicas identificadas por la Policía Nacional a otra menor, según ha sabido Heraldo Diario de Soria de fuentes judiciales, y que ha circulado por las redes sociales, causando una gran alarma social no solo en la provincia sino también en el resto de España. Una televisión nacional dio a conocer la pasada semana las imágenes de este vídeo en el que un grupo de menores agrede a otra chica en la capital soriana.

Los hechos, según confirmaron las citadas fuentes, tuvo lugar el pasado 8 de noviembre en la plaza Bernardo Robles de la ciudad, precisamente uno de los lugares habituales en los que los jóvenes quedan para pegarse y grabarse, con vistas a subir las imágenes posteriormente a las redes sociales. Dos son los lugares de la capital en la que suelen desarrollar estos hechos, según informaron fuentes próximas al caso: la citada plaza del mercado municipal y la Dehesa.

Unos días después del suceso, fue la madre de la menor la que interpuso la correspondiente denuncia ante la Comisaría de Policía de Soria, según confirmó la pasada semana la Subdelegación del Gobierno.

Con el atestado ya en poder de la Fiscalía de Menores, ésta ha incoado el expediente y tomará durante estos días declaración a las partes, siempre según fuentes judiciales. Por el momento, no se va a adoptar ninguna medida cautelar contra ellas, debido a que las heridas no han sido graves, de ahí que las menores no hayan sido detenidas sino identificadas.

De hecho, este medio tiene constancia de que al menos en un centro educativo de la ciudad se presentaron este lunes agentes de la Policía al parecer en relación con este caso.

Como se recordará, la Policía Nacional de Soria identificó a varias menores acusadas de propinar una paliza a otra menor y puso el hecho en conocimiento de Fiscalía de Menores, que se ha hecho cargo de la investigación, según explicó la Subdelegación del Gobierno en la provincia.

La agresión fue grabada con un teléfono móvil y el vídeo se convirtió en viral a través de las redes sociales. Además, antes de agresión la víctima fue acosada y amenazada por Whatsapp, según informó Ical.

Subdelegación precisó a Heraldo Diario de Soria que «todos los menores» habían sido identificados, y confirmó a este medio que el número ascendía a 4 personas.

El suceso fue objeto de un amplio seguimiento por parte de algunas televisiones nacionales que llegaron a bautizar la agresión como ‘La jauría de menores en Soria’.

La Fiscalía de Menores, por lo tanto, ya se encuentra investigando un caso que ha levantado una gran alarma social, en especial, por los métodos empleados para la agresión y, posteriormente, por el vídeo que ha circulado en las redes sociales.