El PP reclama el cese de Rey en Urbanismo por el colapso del departamento

Publicado por José Sosa Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El grupo Municipal del Ayuntamiento de Soria denuncia el "considerable retraso" en la concesión de licencias de obra y/o medioambientales. De la misma forma se hacen eco de la solicitud de licencia para la apertura de un establecimiento comercial en el polígono industrial de Las Casas en el mes de abril, y que "hasta ahora", transcurridos siete meses, no se ha comenzado su tramitación, ni se ha iniciado cualquier información pública, a pesar de que la empresa pueda crear cuarenta puestos de trabajo directos, y seguramente más de ochenta indirectos. Son algunos de los ejemplos de lo que consideran el colapso del área de Urbanismo y por el que piden el cese de Luis Rey, edil responsable del área.

"Este caso no es el único". aseguran. Les constan retrasos en informes urbanísticos y licencias de "varios meses", sin que exista en el departamento "una jefatura visible, desde la jubilación de don Jorge Cimarra, y desde el momento en el que tampoco existe la figura de coordinador de departamento". Según el PP "todo ello puede derivar al bloqueo del departamento de urbanismo, con graves consecuencias para la ciudad y sus ciudadanos". Para el grupo popular del Ayuntamiento "no sirve de nada aprobar o trabajar en un plan de atracción de empresas, si desde el propio ayuntamiento no se agilizan los trámites" para la implantación de las mismas, perdiendo o pudiendo perder cientos de puestos de trabajo por la inanición de esta administración.

Respecto al planeamiento urbanístico, el PP recuerda que habiendo finalizado en 2022 el período de exposición pública de la Modificación Puntual nº 27, Cerro de los Moros, a fecha actual, "ni se han informado las alegaciones, que se conozca, ni se tiene prevista fecha alguna para la resolución del expediente". A ello se puede añadir que recientemente una sentencia judicial obliga a entregar al Ayuntamiento la propiedad de 14.000 metros cuadrados a la familia Ridruejo, después de meses de juicios suspendidos, y de la incapacidad del concejal de urbanismo de llegar a un acuerdo con la parte demandante, como lo ha sugerido hasta el propio tribunal.

Además, existen dos modificaciones puntuales las 30 y 31, referidas a San Lorenzo, 2 y Calle Puerta de Nájera (Carretera de Logroño), iniciadas en Febrero de 2022," encontrándose paralizadas desde hace casi dos años". "No se han aprobado ni siquiera inicialmente", lamentan. La Modificación Puntual nº 33 Calle Luis Medina, 6, iniciada en Mayo de 2022, se encuentra sin informar y sin aprobar inicialmente igualmente En relación a la modificación Puntual nº 34, SE SUNC-06.02 Avda Valladolid, finalizaron los plazos de interposición de alegaciones en el mes de Junio de 2023, y habiendo transcurrido cinco meses, no se han informado las alegaciones presentadas, ni ha sido sometida a aprobación provisional. El PP recuerda que se trata de los terrenos donde tiene previsto ubicarse una firma comercial que traslada su ubicación desde Eduardo Saavedra, corriendo el riesgo del mismo modo de no formalizarse la ampliación de los puestos de trabajo existentes.

Para finalizar, la Modificación Puntual nº 32. SE SUNC 25.01 Pajaritos II, se encuentra "pendiente" igualmente de informar las alegaciones presentadas, previamente a su aprobación (si procediese) provisional, presentación de alegaciones que finalizó a finales de Junio de 2023, todo ello independientemente de otras cuestiones en relación a la misma que este grupo Popular ha recurrido en vía contenciosoadministrativa, como es la permuta realizada o el expediente restaurador. Al respecto, el grupo manifiesta que su intención" no es nunca perjudicar a los compradores, sino cumplir con la legalidad urbanística, y no mentir en cuanto a que la licencia de primera ocupación estaría en un mes, como manifestó el concejal responsable". “Creemos que son motivos más que suficientes, es decir, la paralización total del departamento de urbanismo, para que el Sr. Rey presente su renuncia voluntariamente, o por Alcaldía sea cesado como responsable de urbanismo" portavoz del grupo municipal Popular, Belén Izquierdo.