Mi Verano en Soria: 'Mamut Sunset' gana el concurso de fotografía

‘Mamut Sunset’. El mamut de Ambrona se despide del sol un atardecer más, a punto de ocultarse por la sierra, mientras unas nubes de tormenta hacen barruntar lluvia en el sur soriano. La imagen fue tomada por Benjamín Moreno de Miguel cerca del Museo de Ambrona y ha sido la ganadora del concurso Mi Verano en Soria de entre las más de 400 fotografías presentadas al certamen de HERALDO-DIARIO DE SORIA. Su autor se mostraba ayer satisfecho con la noticia del premio, valorado en 1.000 euros y que destinará a material de fotografía, pasión a la que dedica «las 24 horas del día. Presenté ésa como podía haber elegido cualquier otra. Tengo miles de fotografías de la provincia», comenta Benjamín, enamorado de la fotografía hasta el tuétano. Natural de Ontalvilla de Almazán, donde reside, tiene 58 años y desde hace 13 se dedica a esta afición «a tiempo completo», ya que está prejubilado por razones médicas.

Amante de las imágenes trabajadas, planifica su trabajo desde casa y deja pocas cosas al azar. «Cada día soy más exigente con la fotografía. Vi las presentadas y pensé que tenía posibilidades, pero de ahí a ganar, pues no», asegura Benjamín, que se presentó al concurso animado por gente de Almazán. Era la primera vez que lo hacía. También ganó la última edición del certamen de Venalmazán, pero no suele presentarse a concursos.

Benjamín Moreno fotografió la imagen ganadora con una Nikon D810 profesional, utilizando «un gran angular espectacular», dice. El ganador de esta cuarta edición de Mi verano en Soria recuerda otros tiempos en los que utilizaba cámaras analógicas «cuando revelabas dos carretes, te costaba 800 pesetas y solo aprovechabas dos fotos», comenta.

‘Melena de agua’.JAVIER MORENO BELLOSILLO

El segundo premio recayó en Javier Moreno, natural de Soria y residente en Madrid desde hace años, aunque veranea en la provincia. La foto que presentó, ‘Melena de agua’, ha sido merecedora del segundo premio, dotado con 500 euros en un vale canjeable.

Javier reconoce que no fue la única imagen que hizo de esta misma serie. Casi todos los miembros de su familia pasaron por el foco de su cámara. «Sabía lo que quería y el efecto que buscaba conseguir», confiesa. En un principio dudó en presentar una imagen muy similar en la que el protagonista era su hijo y la que ganó, en la que aparece el hijo de una prima.

Con familia en El Royo y en la capital, Moreno es muy aficionado a la fotografía y conoce bien Derroñadas y la comarca de El Valle, donde se hizo esta foto, concretamente en El Chorrillo, «una poza pequeña que está más arriba del Chorrón», explica.

'Tradición'SERGIO DE MIGUEL.

Sergio de Miguel ha sido el ganador del tercer premio, con la fotografía ‘Tradición’, un lacónico título para una imagen cargada de profundidad: un grupo de niños -y uno de ellos en primer término- están jugando a la calva, un juego tradicional en Soria, muy frecuente hace décadas en el medio rural.

Con trayectoria profesional en el mundo cinematográfico y el monólogo, Sergio estudia Fotografía, está en segundo curso, y quiere dedicarse profesionalmente a ello.

Ésta era la primera vez que se presentaba a un concurso fotográfico y se muestra «encantado y feliz» de haber ganado este tercer premio, consistente en 300 euros en un vale canjeable en un comercio. «Ha sido una sorpresa muy grata. No lo esperaba para nada porque había nivel», añade Sergio, explicando algunos pormenores de la fotografía: se sacó en las fiestas de Villaciervos, localidad de la que es su mujer. «Me llevo la cámara a todos los sitios, vi que los niños se ponían a jugar a la calva y me gustó esa mezcla de tradición y futuro», cuenta el joven, que se echó al suelo para tomarla.

‘Reflejos mágicos en la Laguna de Cebollera: agua, naturaleza y serenidad’.VANESA JIMÉNEZ PÉREZ

El cuarto premio se ha quedado en la capital y ha ido a parar a una amante de la fotografía, Vanesa Jiménez Pérez. La imagen lleva por título ‘Reflejos mágicos en la Laguna de Cebollera: agua, naturaleza y serenidad’ y muestra la Laguna de Cebollera, con parte de la sierra anexa reflejada en el agua. La fotografía es culpa de una tormenta de verano: Vanesa y su pareja iban a ir a pasar el día al pantano, pero el nublado hizo que cambiaran de planes y se dirigieran a Cebollera. «Nos encanta viajar. Soria tiene rincones preciosos y es una lástima que muchos no se conozcan», dice poniendo como ejemplo la Laguna de Cebollera. «Está a media hora de la capital y hay gente que no la conoce. No tiene ni un pequeño aparcamiento, ni señalización. Costaría poco poner alguna indicación», deja caer esta joven de 34 años, enfermera en el Hospital de Santa Bárbara.

Los premios se entregarán en fecha aún por determinar, en un acto público con todos los premiados en este certamen, patrocinado por el Ayuntamiento de Soria, Caja Rural de Soria y la Diputación Provincial.