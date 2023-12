«Parte de mi biblioteca está en Ágreda y el resto va toda al Monasterio de Huerta»

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Hombre de destacada formación académica, licenciado en Historia Moderna y doctor en Historia medieval, su curriculum está cuajado de distinciones. Carlos de la Casa es una hemeroteca andante de cifras y fechas. En esta CPU están los «miles de días» que ha pasado en Tiermes (fue su primer trabajo en Soria y allí conoció a su esposa). Ágreda, Medinaceli y Atauta son otras de sus querencias. También Santa María de Huerta.

Pregunta. Entre estos 50 años de trayectoria profesional le ha dado tiempo a escribir ¿cuántos libros?

R. Tengo 21 libros escritos, individuales o en colaboración; 64 intervenciones en publicaciones colectivas, como el que hicimos de Soria o el de Medinaceli, que aunque tenga más de 60 páginas en el libro no lo considero un libro mío. Luego, más de 200 trabajos científicos y unas 350 colaboraciones con los medios.

P. A este despacho llamarán muchos alcaldes, imagino.

R. Aquí llaman muchos alcaldes, me da igual el signo. Aunque siempre me relacionan con las piedras, llevamos patrimonio, promoción cultural, turismo y deportes. Por lo que más se interesan es por patrimonio. Muchos para pedir colaboración en los elementos que tenemos complementarios, porque la subvención viene directamente de Valladolid. En turismo lo que llevamos fundamentalmente es la inspección de los nuevos locales y de los que existen; en promoción cultural tenemos el archivo de los museos, el Archivo Histórico, el Museo Numantino y sus anexos y la Biblioteca Pública, con el mayor número de usuarios en Castilla y León en relación a los habitantes. Y luego actividades con ayuntamientos concretos, los espacios escénicos; y otras que no se notan mucho, pero que están continuamente, como el concierto de Paco Díez que hubo el otro día en la Biblioteca.

P. ¿Desde el Ayuntamiento de Soria también se llama?

R. Sí, sí, por supuesto. Con el Ayuntamiento de Soria y especialmente con su alcalde tengo una magnífica relación, profesional y personal.

P. ¿Más soriano ya que de Lavapiés?

R. Uno nunca reniega de donde es. Nací en Madrid. El 7 de diciembre cumplo 70 años y me marché de Madrid con 27. Diez en Soria, casi 10 en Valladolid, y ahora llevo otros 23 años aquí. Pero me he movido por muchos sitios. Me licencié en Historia Moderna en la Complutense, me diplomé en Antropología Médica en la facultad de Medicina también en ella y me doctoré en Historia medieval en la Universidad de Barcelona. Y voy mucho más a Barcelona que a Madrid.

P. Es cronista de Medinaceli. ¿De dónde viene el especial cariño que tiene a la Ciudad del Cielo?

R. Me gusta toda la provincia, pero tengo unas querencias. Tiermes. Yo viene a Soria por Tiermes. Lo visité en noviembre del 74 y en el 75 empecé a excavar en Tiermes hasta el 85. Luego seguí visitándolo, tanto como arqueólogo de la Diputación como comisionado de Patrimonio, luego como director general, subdelegado, como jefe de Servicio. Tengo una querencia por un pueblo pequeñito del que cada día estoy más enamorado, que es Atauta. No solo por su conjunto entográfico de las bodegas, sino por el trato que le están dando sus habitantes a las bodegas y cómo están apostando por el patrimonio. A Ágreda, donde también estuve trabajando. A mí me llamó para trabajar en la Diputación de Soria el diputado de Ágreda, Jorge Ruiz, alcalde de Ágreda. Y a Medinaceli le tengo un cariño especial por muchas cosas. Primero porque fue la primera localidad que visité de Soria; segundo por la riqueza monumental que tiene; tercero porque sigue manteniendo sus costumbres, incluido el Toro Jubilo. Yo soy taurino. Y además tengo buenos amigos en Medinaceli. Hasta hace poco era Tiermes, pero ahora la mayoría de los libros que tengo publicados son de Medinaceli.

P. ¿Tiene en mente algún otro libro?

R. No. Estoy reestudiando. Cuando Manuela Domeneq, mi mujer, y yo publicamos hace 40 años el libro de las estelas aparecen en él 131 estelas. En estos momentos tenemos recogidas 750. Sí me estoy planteando hablar con alguna institución para hacer una nueva edición. Y tengo un encargo de un Ayuntamiento de Soria para hacer algo sobre este pueblo, del que nunca he hecho nada.

P. Le queda nada para dejar de ser jefe de Patrimonio en Soria.

R. Oficialmente el 7 de diciembre es mi último día y ya he empezado a recoger el despacho. Me he llevado sobre todo fotografías, de mis hijas, de los monjes de Huerta, a los que tengo un cariño especial. Mi biblioteca va a ir allí. Hay ya unos 4.000 libros míos. Tengo un acuerdo con el convento y está en testamento. La primera parte de la biblioteca de mi casa la mandé a Ágreda, unos dos mil y pico libros, pero me dijeron que no tenían espacio para más. Toda mi biblioteca va a ir a Huerta. Ahora estoy preparando otros 300 para que vayan hacia allá. Me estoy deshaciendo de la biblioteca que tenía y quedo fundamentalmente con dos temas: de Soria y del mundo monacato y de la muerte, que es a lo que voy a enfocar el resto que me quede.