La Junta negocia con «dos multinacionales» para su próxima implantación en el PEMA

La delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, compareció ayer en la comisión de Presidencia de las Cortes autonómicas para presentar la memoria de actividades correspondiente al ejercicio 2022. Además de ofrecer el repaso a todo lo realizado, De Gregorio abordó también, a preguntas del resto de grupos, la situación actual de algunas iniciativas. Es el caso del PEMA. Además de avanzar que «seis o siete empresas» están a las puertas de la licencia de obras, De Gregorio desveló que la Junta negocia con «dos multinacionales» para su llegada a Garray. «No se puede contar, pero ojalá salga», subrayó.

Además de los datos presentados por De Gregorio, la política industrial y la asistencia sanitaria fueron los principales puntos de fricción con los grupos de la oposición. La delegada negó, tras las acusaciones del PSOE, que «todos los huevos» de la política industrial vayan al PEMA con un contundente «hay huevos para todos» y recordando que se han repartido ayudas para otros seis polígonos por importe de más de un millón de euros.

Con respecto al siempre polémico PEMA, De Gregorio recordó que la empresa Moreno Sáez ya se está instalando y que en breve se sumará Asfoso. También está cerca la llegada de una empresa del sector de la energía. No facilitó más nombres de proyectos en las Cortes, aunque sí comentó que «hay otras seis o siete empresas que van a empezar ya con la licencia de construcción». La delegada reiteró la importancia del «sigilo», pero explicó que «hay dos empresas multinacionales con las que estamos trabajando, no se puede contar, pero ojalá salgan».

Uno de los puntos más ‘calientes’ fue lo referido a Sanidad. Se abordaron varias cuestiones. En primer lugar la delegada volvió a insistir en que «el Mirón no se va a cerrar». De Gregorio si admitió lo desvelado por el procurador socialista, Ángel Hernández, en referencia al servicio de Epidemiología. La falta de un especialista ha provocado que las vacunas para viajar al extranjero deban inocularse fuera de Soria. «Hubo un concurso y se ha ido, pero eso no significa que no se atienda, se deriva a un teléfono o se ha habilitado la videoconferencia», explicó.

Desde la oposición se cuestionó el aumento de las listas de espera quirúrgica, las de pruebas diagnósticas y las de consultas especializada. De Gregorio achacó el aumento a los efectos de la pandemia y aseguró que ya se ha puesto en marcha un «plan de choque» para rebajar las cifras. Entre otras cuestiones, avanzó que la espera media bajara a 75 días este 2023 –estaba en 86 en 2022 – y aseguró que ya se han rebajado sensiblemente los plazos para tac o resonancia que se incrementaron tanto porque a los efectos de la pandemia se sumó el cambio de la maquinaria.

Cuestionada por los pocos avances en las infraestructuras pendientes como los centros de salud de El Burgo o Soria Norte, De Gregorio incidió en «no mirar atrás». «La realidad, como vimos el otro día, es que Radioterapia ya está ejecutándose y que se va a licitar en El Burgo, dejemos el victimismo y miremos al futuro», subrayó.

La delegada también hizo referencia a otros proyectos pendientes de la Junta en Soria, como la instalación de un Centro de Emergencia para la atención de víctimas de violencia de género, comprometido para 2023. «Se va a poner, pero es un centro de emergencia no podemos andar diciendo cuándo se pondrá o dónde, es para víctimas de violencia de género que necesitan protección», explicó.

De Gregorio avanzó también que a partir de enero asumirá la presidencia del Patronato del CAEP y que volverá a retomar la iniciativa para la construcción de una residencia para deportistas, tal y como se comprometió el PP en la pasada campaña. «Fuimos al CSD y no nos hicieron caso, lo intentamos por el Ayuntamiento que tiene la presidencia y no hubo respuesta, pero cuando asuma la presidencia el objetivo es pedirlo nuevamente, pero necesitamos el compromiso de las cuatro administraciones, Junta, Estado, Ayuntamiento de Soria y Diputación», insistió.