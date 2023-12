«Escribir es una vía de escape, una pausa en el ruido»

Publicado por José Sosa Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La que fuera subdelegada del Gobierno y senadora del PP por Soria, María José Heredia acaba de publicar su primera novela. Después de mucho «trabajo» y «aprendizaje» plasma un libro de 400 páginas un «canto a la libertad de las creencias». Las Sandalias de la Sibilia (Ibera Ediciones) es el título del libro, presentado en el Casino.

Una obra que nace de su pasión por escribir, pero tras un intenso proceso de «trabajo y aprendizaje». Un libro que se gestó hace muchos años tras un viaje a Italia –y gracias a la inspiración de las sibilas de la catedral de Siena– y que ha sido moldeado en los talleres literarios de Fuentetaja en Madrid.

«Siempre me ha gustado escribir y he participado en muchos talleres de escritura creativa y novela», comenta Heredia. Un viaje a Italia le ofreció la inspiración, pero pasó mucho tiempo hasta que el libro pudo desarrollarse. «Hay mucho trabajo y mucha labor de aprendizaje», asegura.

En Las Sandalias de la Sibila el lector se encontrará con «una novela de ficción» que se adentra en la «fascinación por los misterios de la vida» a los que en muchas ocasiones es el propio camino vital el que ofrece las oportunas respuestas. Una historia con una «italiana muy peculiar» que transcurre en las calles de Roma y en la que subyace un «desafío» a las propias creencias. Heredia reconoce que costó mucho «poner el final», pero que en resumen es un «canto a la libertad en las creencias de cada uno».

Desde la primera página, pasando por la portada, Heredia ha tenido claro que «no se puede engañar al lector». Tras 400 páginas el final busca «dibujar una sonrisa» el lector y reflejar que «cada uno tenga libertad para creer en lo que considere». «¿Y porqué no?» es la gran incógnita a la que tendrá que responderse el propio lector.

Heredia reconoce que no ha sido fácil el salto al mundo editorial copado hoy por el género policial y de misterio. «En mi novela no hay más misterio que el que guarda la vida misma», sin embargo encontró el respaldo editorial a una historia «ágil, que se lee fácil» y con «una temática íntima y espiritual». Una faceta como escritora que «nada tiene que ver con la actividad política». «Esta actividad supuso un frenazo, soy incapaz de estar a más de dos cosas, pero siempre he tenido esto presente», subrayó.

La ex política tiene claro que la escritura «es una vía de escape» y que durante el proceso de escritura de Las Sandalias de Sibila «me alejaba del ruido mientras estaba de paseo por Roma». «Es evidente que es una vía de escape, una pausa entre el ruido y el mal rollo», insiste. Una receta necesaria en un momento en el que en el mundo «hay más ruido que nunca» tanto «en lo político como en lo demás». Ese ruido alcanza también a las grandes religiones con un nuevo conflicto entre Israel y Palestina.

«Las tres grandes religiones están fundamentadas en las enseñanzas de tres profetas, en mensajes que llegaron desde el más allá», apunta recordando que «si creemos en eso, ¿por qué reducimos a las Sibilas a un mito?». Heredia reivindica el papel de estas mujeres y como en Roma tuvieron «mucha importancia» apuntado al ejemplo del emperador Augusto y la sibila Tibur.

La publicación de su primera novela ha sido el fin de un camino del que aún Heredia no sabe si habrá ‘segunda’ parte. «Ahora mismo no tengo una segunda novela, sí que hay ideas, y sobre todo la sensación de que puedo aprovechar todo lo que he aprendido y que hay un camino que ya he recorrido». Quizás, la respuesta llegue de una sibila.