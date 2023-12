Temperatura suave y algo de lluvia en el adiós del otoño tras rebasar Vinuesa los 16 grados

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El invierno llegará oficialmente a Soria en la madrugada del 22 de diciembre, justo a tiempo para el sorteo de la Lotería de Navidad. Hasta entonces, el otoño hará que el tiempo en Soria sea agradable, con temperaturas suaves y sólo dos días de lluvia probable, con nieve sólo en cotas altas. Las heladas, si las hay, serán suaves. De hecho hay varias jornadas en las que no se prevén ni siquiera en pueblos del norte.

Prueba de esta despedida templada del otoño es el dato registrado este sábado en Vinuesa, que le situó entre las cinco localidades de Castilla y León con más... calor. Sí, una tierra 'fresca' como la de Pinares dejó en la estación de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) una máxima de 16,4 grados, que para transitar por el ecuador de diciembre es bastante elevada.

No hay visos de que se repita en los próximos días, pero tampoco hará frío propiamente dicho. Sin salir de Vinuesa, la previsión hasta 22 es que el termómetro no registre nunca grados bajo cero y sólo alcanzaría ese cero el martes. No obstante, se espera un tiempo en Soria muy variable por zonas.

Por ejemplo en la capital sólo helaría el martes y con un grado bajo cero, algo leve; pero en El Burgo de Osma la Aemet espera heladas a diario con el lunes a cuatro bajo cero; y Almazán sufrirá heladas similares e incluso más fuertes. Esta vez la mayor altitud parece ser garantía de menos frío por las mañanas.

Respecto a las temperaturas máximas, salvo el miércoles y el jueves se espera que todos los días rebasen los 10 grados. La llegada del invierno aún dejará ratos agradables a mediodía porque además se esperan vientos muy suaves.

Respecto a las precipitaciones, la Aemet sólo prevé lluvias jueves y viernes. Hasta entonces, sol. La probabilidad dependerá de la zona, con el norte en valores cercanos al 100% en el norte, pero bastante más bajos en el sur. La cota de nieve estará en 1.500 metros el miércoles y subirá a 1.600 metros un día después, por lo que no debería haber complicaciones en la mayor parte de las carreteras más allá de tener más cuidado por la lluvia.

En resumen, el otoño se despide con suavidad en las temperaturas y un par de días de lluvia en la mitad norte de Soria, pero con heladas algo más fuertes y menos agua en el sur. El invierno ya llama a la puerta pero no parece traer valores llamativos por el momento.