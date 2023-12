Soria dispara sus ingresos un 67% por licencias urbanísticas

Publicado por José Ángel Campillo Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Previsiones que no se producen con la intensidad con que se habían calculado y otras que, por las novedades o la realidad de las actividades y el día a día, se incrementan más allá de las estimaciones. Es lo que muestra el estado de ejecución de las cuentas de 2022, que en general presentan un buen grado de cumplimiento en sus últimas referencias, aunque hay áreas que cojean más que otras y partidas que sobrepasan lo inicialmente anotado. Las referencias de ingresos a un mes de finalizar el año (fecha de cierre del más reciente documento) muestran algunas sorpresas y también el arrastre habitual de los últimos años, por ejemplo en la venta de parcelas. La enajenación de madera flaquea y la plusvalía no arranca, entre los vaivenes jurisdiccionales a nivel nacional que llevan la incertidumbre a este apartado. Por el contrario, las licencias urbanísticas se disparan. Relacionadas con las obras, las autorizaciones reportan en este momento 920.000 euros (derechos reconocidos netos), cuando las cuentas contemplaban inicialmente 550.000. Una elevación del 67% en este punto de las tasas y que aumentará por las ejecuciones de diversas infraestructuras públicas.

Del lado de los impuestos directos, la naturaleza recurrente del IBI y del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica hace que, con las domiciliaciones añadidas, no se detecten problemas de funcionamiento. Las previsiones se cumplen y en el primer caso la recaudación suma 14,5 millones, 250.000 euros por encima de lo presupuestado. Esto no significa un aumento sobrevenido, tiene que ver con las incorporaciones al padrón y el cobro de recibos atrasados. En Vehículos el cálculo de 2,5 millones está a punto de verificarse, con 100.000 euros a la baja. La parte que falla por una notable diferencia es la plusvalía, el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. La indeterminación en el plano nacional no acaba de cerrarse y esto deja consecuencias para los ayuntamientos. En el caso de Soria, se contaba con ingresar 3,6 millones en 2023. En la práctica, por 7.000 euros no se alcanza el medio millón.

Muy distinto es el movimiento que registra el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, dentro de los impuestos indirectos. El optimismo municipal se tradujo en una previsión de 2,4 millones. Los derechos reconocidos netos congregaban a comienzos de diciembre ya 3,5 millones. Esto se traduce en una positiva elevación del 45%.

Dos notables fuentes de financiación se resienten. No hay mucha sorpresa en lo que se refiere a la enajenación de parcelas. Las licitaciones en este sentido han dejado de ser habituales desde hace bastantes ejercicios y las cifras quedan de manera acostumbrada muy por debajo de lo presupuestado. En la actualidad constan ingresos por valor de 152.000 euros, cuando la previsión era de 3,7 millones. En cambio, la venta de madera suele funcionar bastante mejor que los aprovechamientos urbanísticos. En esta entrada quedan algo más de 700.000 euros para que pueda 'completarse' la estimación inicial de ingresar dos millones. Entre una cosa y otra, la enajenación de inversiones reales y los ingresos patrimoniales quedan por ahora en una ejecución del 5% y del 79%.

Las transferencias corrientes, el dinero de otras administraciones para actividades y gastos sin carácter de inversión se cumplen en este momento al 73%. Del Estado se esperaban al comienzo del año 8,5 millones y los derechos reconocidos movilizan, según el último recuento, 6,9, el 82%. El porcentaje de la Junta se queda en el 62%, con 3,2 millones de casi 5,2 anotados. Aquí hay que tener en cuenta que buena parte de las materias tienen que ver con los servicios sociales y sus abonos periódicos y que el año no ha acabado todavía para el estado de ejecución. De la Comunidad Autónoma llaman la atención dos partidas con tendencias contrarias. Por un lado, el fuerte ingreso por el convenio de la casa de acogida de mujeres maltratadas, del que se han ingresado 114.000 euros cuando al inicio se preveían 33.000. Por otro, que el fondo de cooperación económica únicamente ha desembolsado 165.000 euros de los 900.000 'pronosticados'.

Por su parte, el Estado ha asumido ya 6,1 millones de los ocho presupuestados como Fondo Complementario de Financiación y abonado íntegramente los 100.000 euros para la promoción del Centro Nacional de Fotografía en el antiguo Banco de España.

Precisamente el Estado, en las transferencias de capital (dinero para obras) destaca por una gran cantidad que ha desbordado las referencias municipales. A poco de un mes de cerrar el ejercicio, el Ayuntamiento se anota de esta fuente 6,3 millones en derechos reconocidos netos y eso que contaba de entrada con 4,8 millones. La 'subida' se significa en un 31%. La ayuda para poner en marcha Soria Orígenes (dinamización turística con diversas intervenciones de infraestructura) ha cerrado con 2,5 millones, cuando el Consistorio estimaba 870.000 euros. Las renaturalizaciones del Plan Brera acumulan 1,8 millones (previsión, 1,5). Y si no se contaba con dinero para peatonalizaciones por parte del Estado, al final han 'desembarcado' casi 1,1 millones. Los fondos europeos canalizados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia tienen mucho que ver con las cantidades. Sin embargo, no hay noticias del área de regeneración (las ayudas para rehabilitar vivienda), dentro del plan tripartito que la capital aspira a impulsar con la Junta.

Por eso no hay inscripción alguna de los 200.000 euros en este sentido y lo mismo sucede en las transferencias de la Comunidad Autónoma. De la Junta el Ayuntamiento esperaba en 2023 hasta casi 2,1 millones y de la última comprobación resultan 918.000 euros, el 43%. No sólo falla lo destinado a subvenciones de rehabilitación de viviendas, sino también las ayudas de eficiencia energética. Se han verificado, en cambio, los fondos para un camión autobomba (353.000 euros) y para la redacción del proyecto de ampliación de la Audiencia (221.000 euros). A lo largo del ejercicio se incorporaron 283.000 euros dentro de una partida de 'desafíos demográficos' y 59.000 para accesibilidad de edificios municipales. Las transferencias de capital (sumando además la Diputación y el sector privado como consecuencia de las unidades de ejecución, que no han producido nada de los 360.000 euros anotados) se colocan en el 76% de ejecución de sus 9,5 millones del presupuesto inicial.