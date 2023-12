Soria cosecha un 60% menos que un año medio y se le duplican los gastos

Publicado por Irene Llorente Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Asaja Soria cerró un año «catastrófico» con la asamblea anual y la tradicional entrega de sus premios Espiga y Tizón que en su XVI edición han sido para la campaña publicitaria de McDonald’s y su apoyo al campo, y para el Ministerio de Agricultura por dar la espalda a la provincia al dejar las compensaciones de la sequía en el 50%.

«Un año para olvidar», tal y como sentenció ante los más de 300 socios que abarrotaron el Aula Magna Tirso de Molina , el presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, con 250.000 toneladas cosechadas, un 60% menos de la media de los últimos diez años, 650.000 toneladas. «Si hemos recogido poco y hemos tenido el doble de gasto, con 1.000 euros por hectárea frente a los 500 euros por hectárea de años anteriores, la ruina está asegurada». Añadió además que «la ganadería tampoco lo ha tenido mejor, con un trabajo esclavo y diario en el tiempo, sin pastos, con lo que los forrajes han estado más caros, y con los inconvenientes sanitarios a los que se ha añadido la enfermedad hemorrágica que ha traído de cabeza a nuestro sector ganadero, con pérdidas muy importantes».

Dujo también realizó una valoración del primer año de aplicación de la nueva PAC, a la que calificó de «medioambientalista y restrictiva, poco productiva y con menos presupuesto que hemos comprobado en persona, ya que hemos cobrado menos y hemos tenido que hacer trámites que no van con la agricultura y la ganadería, con pérdidas económicas y más perjuicio, y lo principal, no tenemos libertad para producir alimentos de calidad para la sociedad, que es de lo que nos sentimos orgullosos los agricultores y ganaderos».

Defendió que «España necesita producir alimentos, mientras que el camino que lleva la PAC es a no producir alimentos y no da libertad, no crea riqueza ni valor». Puso dos ejemplos «de absurdeces políticas hechas por burócratas desconocedores de los que es la agricultura de Soria y de Castilla y León y de España» como que «este año que no se puede sembrar en Soria nos obliga a tenerlo que sembrar y a dejar poco barbecho cuando no se puede entrar. O que no se puede tirar purines en los meses de mayo y junio cuando la tierra está sana y nos obliga a hacerlo en el invierno, o en el verano, que hay una mayor evaporación y hay mayores perjuicios para el conjunto de la sociedad».

Cree que el Gobierno «se ha portado mal con Soria y Castilla y León» porque le ha dado la mitad que a comunidades autónomas de alrededor en las compensaciones por sequía. «Según los datos oficiales de Agroseguro, de los 400 millones que ha pagado en indemnizaciones por sequía, 185 millones son en Castilla y León, y sin embargo el Ministerio nos ha dejado a la mitad». En este sentido, la presidenta de Asaja Soria, Ana Pastor, invitó al Ministerio «a que el año que viene cambien las tornas y nos ayude al campo de esta provincia con esas ayudas que necesitamos».

En positivo Dujo destaco que la Administración regional ha complementado con un 25% y con préstamos a interés cero cinco años hasta 60.000 euros, pero aseguró que a día de hoy «ni el Gobierno ni la Junta a día de hoy han pagado. Hemos hecho los gastos de la sementera, no tenemos liquidez y, por lo tanto, ambas administraciones tienen que pagar antes; deben ser más efectivas y no tan propagandísticas».

Recordó el regadío, asunto histórico pendiente con Soria: «Hemos pedido insistentemente a la Confederación Hidrográfica del Duero y al Ministerio la mejora de los regadíos y ampliación de los mismos. ¿Qué desgracia ha cometido Soria para tener solo un 5% de la superficie agraria de regadío cuando España tiene un 23% y Andalucía un 28%?».

Dujo y Pastor aprovecharon la jornada de ayer para hacer una recomendación a los ciudadanos y que consuman los productos locales. El presidente regional puso de manifiesto que desde mediados de noviembre hasta ahora se matan en Castilla y León 300.000 lechazos, de los que 150.000 son nacidos y criados de Castilla y León y el resto vienen de fuera, principalmente de Francia. Por ello, pidieron a las administraciones que no permitan en el etiquetado anuncios que engañan y que se haga referencia el origen: «Al consumidor le importa poco donde ha sido sacrificado el lechazo, lo que quiere es dónde ha nacido y se ha criado».

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, destacó la apuesta de la institución por el sector primario, un apoyo que garantizó para el futuro. De hecho, adelantó que en los próximos presupuestos van a sacar una línea de ayudas para los ayuntamientos para que se puedan hacer bebederos para la ganadería extensiva y sea mucho más sostenible.

Por la multinacional, con más de 40.000 restaurantes en unos 100 países del mundo, acudieron a recibir el premio Paloma Cabral, directora corporativa; Rocío Holgado, Brand manager; y Rafael Jiménez, franquiciado de Mc Donald’s Soria, mientras que por parte del Ministerio fue el coordinador de Relaciones Agrarias de Subdelegación, Pedro Martín López.

Pastor puso de manifiesto que espera que estos premios «se afiancen como una jornada para la reflexión, el debate y el análisis de los principales retos del sector primario». Por ese motivo, en esta edición Asaja Soria organizó, de forma complementaria a la entrega de los galardones, una ponencia específica para abordar asuntos tan cruciales para el futuro del campo como la nueva PAC, que fue impartida por Ángel Gómez Rivero, director general de Política Agraria Comunitaria. Gómez Rivero fue muy tajante a la hora de opinar que «esta PAC no ha llegado consensuada, está repleta de artificialidades, de condicionantes y de mala negociación del Gobierno. Así las cosas, ya en 2023 se han tensionado las costuras de todos los eslabones del sector y se han modificado las estructuras productivas».