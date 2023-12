La patronal lamenta que el Ayuntamiento de Soria no asuma bonificaciones en la Ordenanza del IBI

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La patronal FOES se dio por aludida tras el pleno en que no se consideraron sus alegaciones. En este sentido, lamentó el rechazo a «introducir bonificaciones fiscales en la Ordenanza del IBI». En su comunicado no entró directamente a justificarse por el reproche del PSOE sobre la falta de reclamación en otras localidades, si bien pareció una alusión al tema el siguiente párrafo: «Dentro de la provincia de Soria, el recibo final del IBI en Soria capital es el más caro, pues habiendo realizado comparaciones por parte de FOES entre naves industriales similares ubicadas en Soria, Almazán y El Burgo de Osma, se deduce que una empresa en Soria paga en concepto de IBI, un 250% más que en Almazán, y un 180% más que en El Burgo de Osma». Aparte del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, no había referencias a otro tipo de alzas fiscales en las localidades a las que se refirió el PSOE y que afectan a las firmas.

«Las empresas locales son un componente esencial de la vida económica y social de nuestra comunidad y es imprescindible que a nivel municipal se implementen medidas que respalden su crecimiento, tal y como vienen haciendo ayuntamientos de otras capitales», expuso FOES en su escrito posterior al pleno, donde indicaba que «en los últimos diez años, Soria capital ha perdido el 5,5% de sus empresas».

La patronal lamentó incluso el número de obras en la capital, «que aunque a futuro supondrán una mejora para la ciudad, en el momento actual, están afectando de manera negativa a las empresas y a su actividad económica». Esto, al hilo de una referencia a Logroño, donde «además de haber bajado el tipo del IBI, ha introducido bonificaciones del máximo legal para aquellos negocios ubicados en calles en las que se hayan efectuado obras».