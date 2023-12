Domus inscribe la 5ª planta en el Catastro de Soria como almacén

Publicado por Milagros Hervada Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El edificio de la polémica quinta planta ya consta en la Dirección General del Catastro, y lo hace con 53 viviendas, 90 aparcamientos y 59 almacenes, uno más al contabilizar también como almacén toda la quinta altura, con una superficie de 597 metros cuadrados.

Desde finales de noviembre, el inmueble de la calle Guadalajara 7, en el sector urbanístico de Los Pajaritos II, construido por Domus Nebrija, figura en el Catastro con una extensión total de 9.724 metros cuadrados y una quinta planta que no es vivienda, sino almacén. Su extensión multiplica por cinco la media de las viviendas que conforman el edificio, que oscilan entre los 51 metros cuadrados el piso más pequeño a los 145 metros cuadrados el de mayor tamaño.

La información que ya consta en el Catastro no contradice lo recogido por la constructora en el recurso de reposición presentado contra la decisión del Ayuntamiento de Soria, de mayo de 2023, de demoler esa quinta planta levantada ilegalmente puesto que no figuraba en el proyecto de construcción. En dichas alegaciones, que fueron aceptadas y se paralizó el derribo, la promotora señaló que la estructura de la quinta planta serviría para la instalación de placas solares –aunque tampoco se recogían en el proyecto inicial y en el momento de adquirir los pisos se explicó que se utilizarían calderas de biomasa– y que no estaba adjudicada a ningún futuro propietario.

No obstante, los compradores de las viviendas en el inmueble aseguraron que en marzo de 2022 la propia empresa informó a los propietarios de los áticos, lo que era la cuarta altura original, que su planta pasaba a ser la quinta. Ahora, según la información catastral, seguiría siendo la cuarta, puesto que la quinta no es vivienda sino almacén.

Fuentes de los compradores se mostraron sorprendidos por el giro que ha dado la empresa, de la que no tienen noticias oficiales desde noviembre de 2022, al inscribir esa quinta altura como almacén, y con una extensión tan amplia, que equivale prácticamente a cinco viviendas. Además, quien adquirió un ático ya no tendrá las mismas condiciones puesto que las terrazas, antes abiertas, ahora tienen un cerramiento superior. De hecho, la única novedad que ha habido en las últimas semanas en el edificio «es la sorprendente colocación de aislantes en la cubierta del mismo con la intención de colocar placas solares», tal y como señalaron en un escrito reciente los compradores de las viviendas del inmueble, que se están organizando para constituir una asociación de afectados, por las consecuencias derivadas de no poder entrar a vivir en el edificio según firmaron con la constructora.

El inmueble lo ocupan 59 almacenes, con una superficie de entre siete y 11 metros, además de 90 aparcamientos, igualmente de tamaños variables, entre los 12 metros cuadrados el más pequeño y hasta 35 los de mayor extensión. Recoge también zonas comunes de almacenes de 89 metros cuadrados, otros 1.078 de aparcamientos y 1.006 metros cuadrados de viviendas.

Por otro lado, la licencia de primera ocupación que ha de otorgar el Ayuntamiento de Soria sigue pendiente, cuando se ha cumplido ya el plazo fijado por la promotora para la entrega de las viviendas, fijado para septiembre de 2023, con una prórroga de unos tres meses, que por lo tanto también se habría cumplido.

Desde el Consistorio capitalino se informó a algunos propietarios que dicho permiso podría llegar ya en noviembre de 2023, si bien desde el departamento de Urbanismo aún no se ha formalizado, y el propio alcalde, Carlos Martínez, rebajó hace unas semanas dichas expectativas asegurando que los departamentos técnico y jurídico del Consistorio se encuentran trabajando sobre esta cuestión, y que está en sus manos la decisión de conceder o no la licencia de ocupación que permitiría a los propietarios entrar a vivir.

Por su parte, el Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Soria recurrió ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Soria la resolución de Alcaldía, del pasado mes de julio de 2023, por la que se paralizaba la orden municipal de derribo de la quinta planta del polémico edificio. El juzgado lo admitió a trámite en septiembre y requirió al Consistorio los expedientes administrativos a que se refiere el acto impugnado. Tres meses después la tramitación continúa en esa fase porque «el expediente estaba incompleto», como señala la portavoz del grupo popular, Belén Izquierdo. «Faltaba documentación que se solicitó de nuevo al Ayuntamiento», explica, sobre el defecto de forma de dicho expediente, «en el que no estaba ni la licencia».

Por otro lado, el PP recurrió igualmente la permuta de terreno entre el Ayuntamiento y la constructora del inmueble, Domus Nebrija. También está admitido a trámite pero el PPaún trabaja en la demanda para presentarla ante el Juzgado Contencioso Administrativo.

La permuta cambiaba una parcela junto el edificio de Los Pajaritos por la parcela donde se celebran Las Ánimas, con el añadido de que la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana, PGOU, pretende trasvasar la edificación de la parcela junto al complejo residencial para habilitar la quinta planta.

Izquierdo destaca que en ningún caso se pretende demorar la solución para los compradores de las viviendas sino que el objetivo es que se restituya la legalidad y sobre todo no «sentar precedentes» que puedan afectar al urbanismo de la ciudad.