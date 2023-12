Campanadas de Torrezno de Soria con más de 1.500 asistentes a la cita

Publicado por Milagros Hervada Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Mientras en otros puntos del mundo se ensayaban las campanadas de Nochevieja para que nada falle en el momento exacto, en Soria no pudieron esperar y celebraron ya la llegada del nuevo año con su producto estrella, el torrezno, y una copa de cava los más animados. El éxito de convocatoria fue total y se agotaron las 1.500 bolsas preparadas con los 12 trozos de torreznos, a modo de uvas, con las que recibir a 2024. Desde una hora antes, todos los asistentes a este cita, organizada por la Marca de Garantía Torrezno de Soria y el Ayuntamiento capitalino, fueron recogiendo el suculento aperitivo para ser consumido a ritmo de campanadas a las 12.00 horas, en la plaza Mariano Granados, que se encontraba abarrotada.

La ocasión lo merecía para despedir el año y dar la bienvenida al siguiente.

«Yo no me he podido comer más que cuatro», confesó el presidente de la Marca de Garantía Torrezno de Soria, Samuel Moreno, sobre el momento clave, cuando los cientos de sorianos y visitantes consumieron los pedazos de torrezno al ritmo de las campanadas del reloj de la Audiencia, proyectado en Mariano Granados para la ocasión.

Y es que los intervalos de las campanadas pueden resultar complicados para comer uvas, pero lo son sin duda para degustar porciones de torrezno que, aunque pequeñas, no perdían su compostura, corteza incluida. La concejala de Comercio, Teresa Valdenebro, ya adelantó que para la cita del próximo año, porque la habrá, se estudiará cómo acompasar los ritmos del reloj para dar cuenta de los 12 trozos de torreznos con éxito y sin atragantamientos.

Moreno aseguró que la intención es que la idea del Feliz Torrezno Nuevo se repita en 2024 y que pueda quedar instaurado como una costumbre más de la Navidad soriana. «Vista la gran cantidad de gente que ha venido, es que funciona», añadió, así que la iniciativa ha llegado para quedarse.

Además, contaron con un gancho que se ha convertido en todo un enamorado del Torrezno de Soria, el actor Javier Losán, de la serie televisiva El pueblo, donde interpreta al Ovejas. «Nos ayuda muchísimo, hace de jurado en el concurso de Mejor Torrezno del Mundo y está siempre dispuesto», agradeció Moreno al actor, quien animó la fiesta en la plaza Mariano Granados, al igual que las actuaciones musicales como las de El Guapo Calavera, Lucía Tello, Inés del Río e Innovaction, con Iván Manrique, de Taso Producciones, como maestro de ceremonias.

Sin duda una cita muy original que cambió las tradicionales uvas por el torrezno y que tuvo una amplia repercusión mediática con presencia de medios de comunicación nacionales.

Precisamente ese era uno de los objetivos, la promoción de un producto muy soriano que ha demostrado su enorme tirón culinario. Tal y como indicó en la presentación de la convocatoria el director de la Marca de Garantía, Juanjo Delgado, se trata de «reivindicar lo nuestro», en un contexto en el que el «turismo gastronómico mueve mucho». El torrezno y otros productos autóctonos, de probada calidad, «ayudan a que Soria sea cada vez más conocida», indicó Delgado.