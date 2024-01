El relevo al frente de las asociaciones en Soria se convierte en misión imposible

Publicado por Milagros Hervada Soria Verificado por Creado: Actualizado:

José Luis Molina anunció hace unos días que deja la presidencia de la Hermandad de Donantes. La decisión está tomada, lo que no sabe en cuándo podrá ser. «Tenía un candidato para relevarme pero se ha echado atrás», comenta escéptico sobre lo que ocurrirá en la cúpula de una entidad muy activa y evidentemente muy útil a la sociedad. «Tras la asamblea, seguiré de vocal en la junta directiva, y cuando salga un presidente me iré», explica como la parte teórica de un plan que quizá en la práctica no sea tan fácil.

El presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre, José Luis Molina, en 2014.HDS

Y es que el relevo al frente de la asociaciones sorianas se ha convertido en misión imposible. Eliseo Gonzalo, presidente de la Asociación de Vecinos de San Pedro, es el vivo ejemplo. A sus 84 años, sigue al frente con un tesón encomiable. No porque quiera perpetuarse en el cargo, sino porque considera tan importante la existencia de una asociación vecinal que no encuentra tiempo para tirar la toalla. Lleva años buscando que alguien le tome el testigo pero no hay manera. «No hay mentalidad de asociacionismo, nadie quiere comprometerse», resume sobre el origen del problema.

La junta directiva de la Asociación de San Pedro la componen ya solamente tres personas. El propio Eliseo, que lleva como presidente desde finales de los años 90 del siglo pasado, y antes había estado seis años de tesorero; Lucía, de 86 años, y la hija de Eliseo, la tesorera, de 50. «Hacemos lo que podemos», confiesa, al tiempo que lamenta que ya no está en condiciones de «correr el barrio» como hacían antes para comprobar las necesidades y, en consecuencia, reivindicar ante el Ayuntamiento.

Porque esa es una de las misiones y deberes de una asociación, velar por el buen estado del barrio y luchar por su mejoría. «Si se muere una asociación, el barrio se queda huérfano», trata de concienciar, al tiempo que reconoce que no hay relevo generacional, que nadie quiere dar un paso al frente y si no hay implicación, «cualquier día igual hay que cerrar».

El trabajo de coordinación con el Ayuntamiento ha de ser constante, enfatiza, y recuerda cómo se gestaron las márgenes del Duero y todas las calles y aceras que se han arreglado cuando la Asociación ha ido reivindicando mejoras. «Sirven para reivindicar y para dar actividad al barrio. Son necesarias, y deben mirar por todos», recalca.

Gonzalo reconoce que San Pedro ha ido perdiendo actividades, pero con una junta directiva de tres miembros y una media de edad tan elevada, es casi un milagro que puedan organizar alguna. Mañana, sin ir más lejos, los pajes de los Reyes Magos recibirán a los niños en el barrio, porque hay cosas que no se pueden dejar desaparecer. Como la hoguera de San Lorenzo y el reparto de migas y chorizo, que es ya una cita obligada en el verano de la capital y que se encarga de organizar la Asociación.

Eliseo Gonzalo, en 2016, en plena acción reivindicando mejoras para el barrio de San Pedro.HDS

Cada año celebra la asamblea ordinaria con la esperanza de poder renovar miembros de la junta directiva pero nunca ocurre nada desde hace tiempo. «Nadie quiere saber nada». Y menos teniendo en cuenta que se trata de cargos voluntarios que no reciben ninguna remuneración, «al revés, a veces te toca poner», lo que, en la sociedad actual, no es precisamente un caramelo. El número de socios también ha caído de forma notable, y ahora ronda los 200, pero fueron muchos más. «Algunos están ya muy mayores, otros se ha muerto», resume el presidente, así de sencillo.

La Barriada es un barrio algo más rejuvenecido pero, igualmente, encontrar el relevo al frente de la asociación es harto difícil. Su presidente, Ignacio Gutiérrez, tiene claro el motivo, «falta compromiso». «No hay nadie que quiera dar la cara, a mucha gente le da miedo el trabajo», asegura, porque una asociación da que hacer, pero con la premisa de que es en beneficio del barrio y de sus vecinos, la involucración no debería ser tan complicada, considera.

Gutiérrez tiene 71 años y lleva en la Asociación de Vecinos de La Barriada desde el año 1991, en diferentes cargos, como presidente a partir de 2003, aunque con un par de dimisiones por medio, por discrepancias y por motivos personales. Pero al final, este convencido municipalista –habitual de los plenos del Ayuntamiento de Soria– vuelve para seguir impulsando la actividad de la Asociación y del barrio. En febrero celebran asamblea y volverá a exponerse «el problema» de la falta de relevo, «por la ausencia de compromiso y desconocimiento».

Lamenta que no se entienda lo que significa una asociación de este tipo. «Hay quien se da de baja porque ya no hacemos las meriendas de siempre, o te dicen que se borran porque ya no pueden ir de excursión... Cuando no pueden aprovecharlo se marcha», señala sobre ciertas actitudes que acaban mermando el asociacionismo. No obstante, en La Barriada aguantan con unos 800 socios, que también fueron muchos más en mejores tiempos.

Ese volumen les permite autofinanciar sus actividades, desde cursos de guitarra, cocina, pintura, gimnasia, yoga, manualidades... También el bar, la ludoteca... «Funciona bien», apunta, aunque recalca que mucho es gracias al presidente que siempre tira del carro: «Quieren estar de siete a nueve, pero la Asociación necesita compromiso, no sólo dos horas».

Y si no hay compromiso, las asociaciones pueden acabar por desaparecer. En La Barriada intentan implicar a los jóvenes, pero todavía están en la batalla. Gutiérrez resalta la importancia del asociacionismos, «si funciona, también la política municipal cambiaría», afirma.

En el barrio del Calaverón la asamblea de la Asociación de Vecinos será el 25 de enero. Su presidenta, Teresa Gonzalo, afirma que continuará, «si no sale nadie». Será lo que ocurra, casi con el cien por cien de probabilidades. Ella lleva más de una década al frente y con una junta directiva que se apoya mutuamente para mantenerse muy activa. Son todas mujeres.

Teresa Gonzalo, presidenta de la Asociación de Vecinos del Calaverón, en una actividad en 2017.HDS

También han perdido muchos socios, ya no llegan a los 300, y eso a pesar de que la actividad sigue con numerosos cursos en la sede. Mañana miércoles repartirán chocolate y roscón de Reyes para los socios, como es tradición, y el 5 repartirán juguetes a los niños y su carroza irá en la Cabalgata de Reyes. A esos a los que habrá que pedir mayor implicación vecinal con las asociaciones.