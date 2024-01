El PP tilda de «fracaso» el VTC a Calatayud y pide un bus regular

La cúpula del PP de Soria con el refuerzo del alcalde de Calatayud, el también popular, José Manuel Aranda, comparecieron en la estación de tren para «exigir» al Gobierno sustanciales mejoras en la conexión entre la provincia y la ciudad bilbilitana. Desde el PP calificaron el proyecto piloto de conexión con el AVE a través de un VTC a la estación de Calatayud como un «fracaso» y reclamaron más frecuencias, más paradas y, sobre todo, eliminar el requisito del empadronamiento. El PP advirtió además que no renuncia a que haya una línea regular de autobús entre Soria y Calatayud.

El presidente del PP de Soria, Benito Serrano, recordó que la mejora de las conexiones con Calatayud es una «reivindicación histórica» y denunció que se ha visto agravada en los últimos años por la «dejadez» del Gobierno. El sistema actual de conexión por VTC «no ha dado una solución a lo que necesitamos» por lo que es necesario «potenciar» esa fórmula. «El Gobierno ha preferido destinar recursos a pactar con otros territorios a permitir que esos VTC tengan más frecuencias o puedan llevar a más personas», lamentó.

El regidor bilbilitano recordó que Soria y Calatayud apenas están separadas por 90 kilómetros, pero que son «distantes por la ausencia de un sistema de transporte público» añorado desde el cierre de la conexión por ferrocarril en 1985. Aranda recordó los intentos por habilitar un ramal en la línea Valladolid-Soria-Zaragoza de autobús y como tras varios intentos fallidos se logró adjudicar en 2020. «Se suspendió, y después de 3 años se planteó la situación actual, que es muy precaria y que no ofrece una solución», aseguró.

El alcalde defendió un sistema público pero «no tan limitado, precario y sectario» en referencia a la obligatoriedad del empadronamiento. «Debe ser un sistema abierto, teniendo en cuenta las frecuencias de mayor uso», insistió. Estos seis primeros meses de VTC han demostrado que «este sistema es un fracaso», según Aranda ya que «no se ha divulgado, está muy limitado y restringe su uso». Desde Calatayud se defiende que la mejor opción sería un autobús ya que «eso facilitaría el intercambio de alumnos y la interconexión de las ciudades». Muy atrás queda ya en el tiempo la célebre lanzadera para la que incluso se llegaron a presupuestar 27 millones de euros en el año 2004.

El diputado nacional del PP por Soria, Tomás Cabezón, recordó como tanto la exdelegada del Gobierno, Virginia Barcones, o el delegado del Gobierno, Miguel Latorre, se comprometieron a introducir mejoras o levantar el requisito del empadronamiento, pero el servicio sigue en las mismas condiciones. «Los sorianos deben saber que el PSOE ha renunciado a tener un mayor potencial en este servicio», afirmó.

La principal queja del PP es precisamente el requisito del empadronamiento. «En ningún otro punto de España se exige empadronamiento para subir a un tren o acceder a la cultura y aquí ni siquiera las personas con segunda residencia en la provincia pueden usarlo», advirtió a la vez que pidió que se estudie incrementar las frecuencias para adaptarlas «a los momentos que puedan suponer un mayor uso para la conexión con Madrid y Barcelona».

Además de las mejoras para el VTC, desde el PP no renuncia a una línea regular. «Es de justicia», señaló el diputado recordando que el PSOE «nunca ha explicado porqué se renunció». De la misma forma, recordó que fueron los socialistas los que renunciaron a la lanzadera que «nos hubiera permitido conectar con Madrid en una hora y media». «Ahora hemos invertido 75 millones en el tren y sigue tardando tres horas», cuestionó.

Cabezón insistió en que tras consultar a los usuarios del servicios los mayores problemas a la hora de hace uso del mismo son el empadronamiento ya explicado y también que el hecho de utilizar este servicio piloto provoca que se pierda el acceso a las bonificaciones al transporte. «Hace que se encarezca mucho», comentó. Para el PP la decisión del Gobierno de prorrogar el servicio un año, sin mejoras, demuestra «improvisación» y «falta de compromiso». «Nos estuvieron mareando durante el último trimestre diciendo que no se podía prorrogar al estar en funciones y lo dejan como están, así nadie puede decir que lo quitan, pero lo dejan morir por inanición», vaticinó. «Sin los cambios necesarios hablamos de un proyecto fracasado, que no se enmienda y que veremos como lo dejan morir», concluyó.

«Electrifican la línea de Teruel y nosotros con el tren chispita»

En materia ferroviaria, el PP no solo reclamó mejoras en la conexión a Calatayud, sino también en la Soria-Torralba y la Soria-Castejón.

El diputado popular, Tomás Cabezón, recordó que el estudio de viabilidad de la reapertura de la Soria-Castejón ya ha cumplido los plazos. «Ya deberíamos conocer los resultados y no conocemos nada», lamentó. «Consideramos positivo abrir la Soria-Castejón, es una oportunidad, pero tiene que ser cuanto antes», reclamó.

En este sentido, recordó que «alrededor» de Soria el Gobierno está ejecutando obras de electrificación mientras «la línea de Soria se producen arreglos que no reducen tiempos de viaje». Cabezón apuntó a la reciente adjudicación de las obras de electrificación de la línea Teruel-Zaragoza-Sagunto «mientras nosotros seguimos con el ‘tren chispita’ que lleva a Madrid en tres horas, sin más frecuencias y con incidencias cada dos por tres». «Necesitamos una alternativa competitiva, que es a lo que se había comprometido el PSOE de Soria, y eso pasa por la electrificación de la vía y estamos viendo como con los fondos europeos esos proyectos si se hace a nuestro alrededor», remarcó el diputado popular.