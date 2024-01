Soria arranca con las rebajas de invierno que esperan remontar una temporada “muy floja”

Publicado por Irene Llorente Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El centro comercial Camaretas abrió ayer sus puertas, primer día oficial de las rebajas de invierno, “bastante animadas” sobre todo por las devoluciones, “para cambiar las equivocaciones de los Reyes Magos”, explicó el gerente del espacio, Félix Sanz. Y es que aunque muchos de los establecimientos ya llevan semanas de descuentos, el grupo Inditex y Sprinter esperaron a ayer, de modo que registraron más afluencia de clientes que querían aprovechar para hacerse con género de temporada.

De hecho, Sanz, vaticina que la facturación de las rebajas superará en un 4,5% los niveles del año pasado, pese a que los precios se han incrementado. A primera hora de la apertura del espacio, a las 11.00 horas, había gente esperando para entrar en las tiendas como Pull and Bear, del grupo Inditex, que empezaron ayer, aunque los grandes grupos comerciales adelantaron los descuentos y no esperaron a las fechas habituales. Buena parte del atractivo se debe a las rebajas medias de los locales, que oscilan entre el 50 y el 70%. Además, hoy estará todo el centro comercial abierto para que la gente aproveche el domingo de compras. Y servicio gratuito de autobús para facilitar que la gente se acerque.

Cree que las rebajas “tienen buena pinta porque mucha gente no ha comprado prendas de invierno hasta ahora dado que ha sido un otoño bastante suave”. Sin olvidar que el invierno en Soria se extiende “al menos hasta abril”, con lo que estas rebajas se convierten en “las más potentes”.

Destaca que durante todo el periodo de descuentos son la ropa y el calzado los productos más demandados. Aunque pone de manifiesto que cada vez el tiempo de rebajas se acorta: “Miramos al mes de enero; más allá no”.

Y ya hoy lunes empiezan las rebajas en los establecimientos del centro de la capital. “Son las fechas tradicionales, después de las Navidades, las que siempre reivindicamos el pequeño comercio”, sostiene el presidente de FEC Soria, Adolfo Sainz, quien confía en que sirvan para remontar los resultados de la mala temporada, con unas ventas en octubre y noviembre “muy malas”.

Sí que reconoce que gracias a la campaña municipal de los Soria Bonos, que se puso en marcha el 23 de noviembre para el Black Friday, se registró un mayor movimiento de cara también a los gastos navideños. Pero aún así, han llegado las rebajas con mucho género, de modo que habrá ofertas pero no serán “agresivas”, porque los comerciantes han tenido que soportar unos costes muy elevados. “Serán descuentos reales, de entre un 20 y un 40% de media, porque nosotros no subimos los precios para luego bajarlos. Es un esfuerzo que hacemos para hacer hueco para la temporada siguiente y no quedarnos con stock en las tiendas”.

El sector calcula que las ventas en este periodo se incrementarán un 5% con respecto al año pasado, de modo que mira con optimismo el movimiento de las próximas semanas. “Al no haber hecho invierno prácticamente hasta ahora serán muchos los que aprovechen para hacerse con prendas de abrigo”.