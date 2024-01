El hospital de Soria abre una planta sólo para ingresos de enfermedades respiratorias

Publicado por Milagros Hervada Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El plan de contingencia de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria ante eventualidades comienza a coger ritmo. La incidencia de enfermedades respiratorias, aunque está bajando, según confirmó la delegada territorial de la Junta, Yolanda de Gregorio, ha llevado a la apertura de una planta en el Hospital Santa Bárbara para albergar a los afectados por este tipo de patologías. Se trata de la planta 6ª A, que dispone de 15 camas, de las que ayer estaban ocupadas seis, por lo que todavía tiene margen. «Se trata de reorganizar y poder tener un mayor control de los pacientes», señaló De Gregorio, por eso se les agrupa. Sin embargo, quiso recalcar que apenas el 30% de los ingresos hospitalarios se deben a afecciones respiratorias. El pico en Navidad parece haber iniciado el proceso de descenso, según la delegada.

La planta, en la zona de medicina interna, está ocupada tanto por pacientes con gripe, en sus distintas variantes, común, A y B, así como covid, principalmente, de forma aislada para evitar los contagios. Se trata sobre todo de personas mayores de 60 años, razón por la que De Gregorio volvió a insistir en la conveniencia de la vacuna para prevenir complicaciones de dichas patologías.

En el marco igualmente del plan de contingencia, que ya se adoptó el año pasado por estas fechas, la Gerencia ha contratado a siete técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, TCAE, y dos técnicos de laboratorio que desempeñan su trabajo de 17.00 a 24.00 horas, de modo que puedan realizarse de forma inmediata las pruebas para determinar la afección del paciente. Del mismo modo, también se ha reforzado la unidad de cuidados intensivos, ya que se trata de un servicio con alta ocupación.

No obstante, en lo referente al personal de enfermería –no existe ya bolsa para nuevas contrataciones–, la necesidad de refuerzo está llevando a las profesionales a prescindir de sus días libres para dar cobertura a las necesidades, sobre todo en la UCI. Además, se trata de un servicio especial que no se pueden cubrir con personal que no controle el trabajo en la unidad y en estos momentos hay dos enfermeras de baja. Satse cifra en unos 40 sanitarios los que se encuentran de baja laboral, la mitad de ellos enfermeras.

En este sentido, desde el Sindicato de Enfermería Satse también instan a vacunarse de la gripe, en el maratón que ha establecido la Junta, en el día de hoy y mañana, en el centro de salud de la Milagrosa, sin cita previa.

La delegada indicó que el grado de ocupación en el hospital está bajando, pero en ningún caso ha sobrepasado el 70%, y aunque en Urgencias ha habido picos de cerca de un centenar de personas, de diversas patologías, también se está normalizando. Del igual modo, insistió en que no se ha alterado la programación de intervenciones quirúrgicas. No obstante, hay 26 ectópicos –pacientes que están ingresados fuera de sus unidades– por motivos no respiratorios ingresados en las plantas quirúrgicas.

Los refuerzos del plan de contingencia también han llegado a la Atención Primaria. «Van disminuyendo las personas atendidas en consulta pero aun así nos adaptamos», apuntó De Gregorio. Dentro de esas medidas de adaptación a la coyuntura actual se encuentra el refuerzo con un médico más para las consultas de tarde y fin de semana en el centro de salud de La Milagrosa –se suma a los tres existentes–, así como dos técnicos de rayos contratados desde hace cinco días también para las tardes y fines de semana.

Del mismo modo, también se ha incorporado una consulta de rebosamiento con un médico que atiende por las mañanas, para situaciones en las que el facultativo asignado no está en activo o bien la cita se concede con un margen de varios días. «Lo que hay que hacer es llamar al centro de salud y te dan cita para ese día o el siguiente», recalcó la delegada, quien explicó que esta posibilidad también existe en la aplicación móvil de Sacyl Conecta, a través de la pestaña del área administrativa. «Clicando ahí, te llaman en unos minutos y te dan la cita para la tarde o el día siguiente», concretó, añadiendo que de esta manera se está consiguiendo que la demora sea de «cinco a diez minutos para atender a la gente».