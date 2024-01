La UTE Alvac y Orion se adjudica la reparación del puente de piedra de Soria

Publicado por José Ángel Campillo Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Las contrataciones relacionadas con la mejora de las travesías en la capital cierran un ciclo. Todo está a punto para que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible lance la obra para restaurar el puente de piedra. Una ejecución que movilizará algo más de un millón de euros. Es el contenido económico de la oferta presentada por Alvac y Orion Reparación Estructural. La propuesta de la UTE es la mejor valorada por el Ministerio entre los ocho licitadores y constituye la propuesta de la Mesa de Contratación para adjudicar los trabajos. Con este paso prácticamente concluye desde el punto de vista administrativo la tercera y última fase de las travesías, centrada en la singular estructura y que viariamente supone un centenar de metros.

La oferta de la UTE rebaja en 143.000 euros el presupuesto de licitación y es la que presenta una «relación calidad-precio más ventajosa para la administración». El plazo de ejecución es de 18 meses, con la finalidad de que el puente renueve sus condiciones de servicio y diga adiós a los numerosos desperfectos que desfiguran el histórico paso. Si bien sus males son numerosos, al menos no presenta riesgo estructural. El estudio previo determinó que, pese a su aspecto, la cimentación no está socavada y no hay una parte hueca bajo los tajamares. Con la estabilidad asegurada, el contratista deberá hacer bastantes reparaciones.

La piedra está afectada por erosiones, grietas, vegetaciones, pérdidas y corrosiones. Además del paso del tiempo, en ocasiones, han sido reparaciones descuidadas las que han propiciado estos daños. Por ejemplo, con parches de cemento, un material inadecuado para el monumento. Tampoco ayudaron las operaciones que en su día ampliaron el tablero. El hormigón se ha hinchado y oxidado. Farolas y barandillas acusan el deterioro.

Por su carácter especial, la obra del puente de piedra se desgajó de los proyectos amplios de las travesías. En principio, tendría que haberse incluido en la segunda fase, recientemente adjudicada por 7,5 millones, y que va del Cerro Castejón al aparcamiento de San Polo. Como la gestión de permisos e informes de Patrimonio y el organismo de cuenca podrían retrasar el conjunto, el Ministerio decidió un contrato aparte.

De manera general, «es necesario realizar una rehabilitación estructural», señalan las condiciones de contratación, de manera que se puedan «restituir las condiciones de durabilidad» e impedir un «progreso de los deterioros». Con la puesta al día se espera que las condiciones de uso acaben siendo «similares a las iniciales o incluso superiores».

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ejecuta el acondicionamiento de las travesías como paso previo a su transferencia al Ayuntamiento. Desde hace tiempo se están ejecutando las de la primera fase (12 millones), que comprende el recorrido desde el Caballo Blanco a la estación del ferrocarril, incluyendo Eduardo Saavedra. A las operaciones de aceras y farolas en la parte alta de la avenida de Valladolid se han sumado desde hace unas semanas las obras en la rotonda de la estación de autobuses, donde las vallas ya siguen el diseño circular que será definitivo, frente al anterior partido.

Las actuaciones abarcan la mejora de la urbanización y el cambio de alumbrado y mobiliario urbano, así como numerosas plantaciones, más allá de lo que es la calzada. Los trayectos se ven además acompañados de carril bici. La mejor integración en la trama urbana se realiza en ocasiones con bulevares. Es lo que sucederá desde el Caballo Blanco a la estación de autobuses y en Eduardo Saavedra, desde San Andrés en dirección a la carretera de Madrid. En la segunda fase, la forma de bulevar se proyecta entre el hospital Virgen del Mirón y la entrada del paseo. Uno de los aspectos más esperados de esta segunda etapa es la mejora de la seguridad en Dehesa Serena. La supresión de un carril y la ampliación de aceras conseguirán este efecto, en parte ya anticipado con los trabajos municipales de Cinco Villas, que determinaron la eliminación del paso subterráneo.