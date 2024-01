El PSOE denuncia que el 85% de los contratos de médicos en Soria no superan los tres días

Publicado por Milagros Hervada Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El PSOE de Soria denuncia que la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León formalizó el año pasado -del 1 de enero al 25 de octubre- 548 contratos de médicos de familia para Atención Primaria pero hasta el 85% de ellos no superaba los tres días de duración. "Siete de cada diez ni siquiera iban más allá de dos días", señaló el procurador soriano del PSOE en las Cortes de Castilla y León, Ángel Hernández, quien ofreció los datos facilitados por la Consejería de Sanidad a petición del grupo Socialista.

Enumeró que 133 contratos, es decir, el 24%, fueron contratos de apenas un día, y casi la mitad, el 47%, en términos absolutos 258, "empezaban un día y acababan al día siguiente". "Y luego dicen que no hay médicos", criticó Hernández, "¿no será que hacen contratos precarios y por eso no se quiere quedar nadie en Soria?", cuestionó.

Las cifras de contratos de la Consejería indican que 78 de ellos fuero de dos a tres días; 10 fueron de tres a siete; nuevo duraron entre una y dos semana; diez entre 15 días y un mes; 23 se alargaron hasta tres meses, y sólo 27 superaron el trimestre.

"Son datos que se repiten de año en año. En vez de fortalecer los contratos, sólo los precarizan", lamentó el procurador socialista.

En la atención especializada el número de contratos realizados durante ese periodo de 2023 fue notablemente más bajo, 83, de los que uno de cada cuatro no llegaron al mes de duración, es decir, el 25%. En concreto, 15 duraron menos de diez días y 20 menos de 20.

El procurador citó algunos ejemplos, como un cirujano que fue contratado el 25 de febrero y finalizó un día más tarde febrero; un neumólogo comenzó el 1 de febrero y termino el 3; otro especialista en la misma área fue contratado el 3 de agosto hasta el 6 de ese mes; un medicina interna pasó igual, del 25 de abril al 2 de mayo, y en oncología, del 1 de febrero al 10.

Hernández hizo hincapié en los contratos a un psicólogo clínico por apenas 23 días, y a un psiquiatra por 25 -entre el 1 y el 26 de febrero-, cuando desde la Junta se aseguró que había que cerrar el centro de día de psiquiatría por falta de profesionales, incidió el procurador. "La delegada de la Junta en Soria dijo que no había especialistas, ¿pero por qué no se contrató más tiempo para que el centro pudiera estar abierto? Nos mienten. El problema es que no hacen contratos en condiciones", señaló.

Del mismo modo, el PSOE preguntará en las Cortes de Castilla y León si los 22 médicos contratados bajo un nuevo epígrafe, médico de urgencias hospitalarias, contaba con la especialidad exigida. De urgencias no existe especialidad pero sí han de tener la de familia. Además, de esos 22, son cuatro los que tienen contrato indefinido sin fecha de finalización.