Prohibido el tráfico de camiones en la A-15 y precaución en A-2, N-111 y N-122 y otros 22 tramos

Soria mantiene activa la fase de pre-emergencia en la zona de la Meseta y la nieve caída en toda la provincia hace que se tenga que extremar la precaución en carretera en gran parte de la red. La peor situación está en el sur de la provincia, donde se acaba de prohibir el tráfico de camiones en la A-15, que ha pasado de nivel verde a amarillo. Así pues, los camiones en dirección a Soria no podrían circular por esta autovía desde Medinaceli durante 55 kilómetros.

En la misma situación se encuentran la N-111 (desde el kilómetro 225 al 256) y la N-122 (entre el 97 y el 247), en Soria y Ágreda, respectivamente, según la última actualización de la Dirección General de Tráfico.

La situación es parecida en el resto de la red, aunque en la mañana de este jueves (en torno a las 12.40 horas) no se necesitan cadenas en ningún punto. Las carreteras y tramos afectados son los siguientes, según información de la Junta de Castilla y León:

CL 101. Desde la carretera de Baniel hasta la de Perdices a Almazán (A-15). De Almazán (CL 116) a Villasayas. Desde Villasayas a Barahona (SO-132). De Barahona (SO 132) al límite con Castilla La Mancha.

SO 132. De Medinaceli a Barahona.

SO 135. Entre Retortillo de Soria y Montejo de Tiermes. Desde Montejo al límite de la provincia de Segovia.

SO 340. De Gómara a Serón de Nágima por la CL 101. y de Serón de Nágima a Monteagudo de las Vicarías por la CL 116.

SO 350. De Gómara a Deza por la SO 340.

SO 615. Esta carretera autonómica tiene afectados con nieve entre Garray y la SO 650; entre esta vía y la SO 630 y de aquí al límte con La Rioja. Es todo el recorrido que sube hasta Tierras Altas.

SO 630. También hay nieve y hay que tener precaución desde la SO 615 a San Pedro Manrique. Entre San Pedro y Castilruiz.

SO 650. Desde el Puerto de Oncala a San Pedro.

SO 830. Desde Vinuesa (SO 820) al límte con La Rioja

SO 920. Entre Valdemaluque y San Leonardo.