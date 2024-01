Un conductor atrapado en Aldealpozo: "Llevamos seis horas aquí"

Prácticamente seis horas atrapados en Aldealpozo a la espera de que llegue la Unidad Militar de Emergencias (UME). Coincidiendo con la activación de la fase de emergencias en Soria (Ibérica) tras la movilización de la UME, en la kilométrica fila de coches desde Aldealpozo hasta los Altos de La Omeñaca, donde un camión cruzado corta el paso, se respira un ambiente de hartazgo, aunque también de resignación.

Entre los conductores atrapados se encuentra Rodrigo Sánchez, que iba camino de Soria pero el camión cruzado en La Omeñaca frustró la normalidad de su viaje. "Llevamos prácticamente seis horas aquí, desde las tres de la tarde. Ya nos han dicho que han activado a la UME y aquí estamos esperando".

Rodri se desplazaba desde Ágreda hasta la capital soriana. "Tengo la mitad del depósito y el motor arrancado por la calefacción, porque hace cuatro grados bajo cero. Hace un frío que pela La mayoría de los conductores ha decidido apagar el motor", explica. "De momento aquí no ha venido nadie. El carril derecho está con nieve, porque no lo han podido despejar los quitanieves, y el izquierdo limpio porque a los vehículos que iban dirección Zaragoza los han cortado en La Omeñaca y no han pasado".

Por su parte, Ángel lleva atrapado en Aldealpozo desde las 15.20 horas cuando regresaba a Soria desde Ólvega. "Apenas he podido cruzar el pueblo", lamenta tras cinco horas y media en el interior de su vehículo. "El carril a Zaragoza está limpio, pero no pasa nadie, están todos parados", recalca.

"La verdad es que no entiendo lo que están haciendo entre las 15.20 y las 17.00 horas sí que ha nevado un montón, pero lleva desde las 19.00 horas sin nevar", explica enfadado. "Ya puede venir la UME o quien quiera que aún nos queda un rato aquí". Ángel relata que delante de su vehículo hasta la Omeñaca hay unos 200 vehículos y otros tantos por detrás hasta casi Matalebreras. "Que manden a quién quiera", insiste cabreado explicando que el termómetro del coche ya marca -2 grados aunque la previsión es llegar a los menos 14.