Patrimonio levanta el bloqueo a la tramitación del Cerro de los Moros

La comisión extraordinaria de Urbanismo del Ayuntamiento de Soria, celebrada a instancia del PP, abordó diversas cuestiones, entre ellas la polémica por la urbanización del Cerro de Los Moros. El concejal de Urbanismo, Luis Rey, desveló que a finales de año se incorporó al expediente un informe de Patrimonio que avala que «no hay afección patrimonial» por lo que da el «plácet» a continuar la tramitación del expediente. También se abordó la situación de la quinta planta de Pajaritos II o otros procesos judiciales abiertos contra el Ayuntamiento.

La situación de bloqueo del expediente del Cerro de los Moros ha cambiado. Rey recordó que el Ayuntamiento tomó la decisión en febrero del año pasado de suspender la modificación urbanística del Cerro de los Moros iniciada por la promotora Pilares del Arlanzón. La razón era la falta de diversa documentación, principalmente, la valoración de Patrimonio sobre la afección al paisaje y el patrimonio de la zona. De esta forma, el expediente estaba en ‘pausa’ desde aquel momento.

El pasado 26 de diciembre llegó la información que faltaba a través de un informe de la Dirección General de Patrimonio de la Junta que da el «plácet» a que se de continuación a la tramitación urbanística. La llegada de ese informe «obliga» al Ayuntamiento a reactivar la tramitación del expediente con lo que el siguiente paso será la «respuesta de las alegaciones». El informe de Patrimonio incide directamente sobre la preservación del paisaje y las afectaciones al patrimonio y se muestra «favorable a la tramitación».

Rey insistió que desde el Ayuntamiento siempre han tenido un «objetivo fundamental» que partía de «salvar la chapuza del convenio» y «recuperar para la ciudad esa zona». La propuesta sobre la mesa incide en que la edificabilidad se lleve a la parte de Valobos pegando a la zona de La Lechera de tal forma que la parte alta del cerro pase a ser de titularidad municipal como espacios dotacionales que acabe derivando en una zona verde de esparcimiento. «Ahora lo que tenemos que ver es si todo es cabe ahí abajo», resumió Rey insistiendo en el «mensaje positivo» que traslada Patrimonio de que no hay «impacto» en San Saturio y el Cerro de los Moros. «El mensaje que hay que trasladar es que no hay afectación patrimonial, para tranquilidad de todo el mundo», y ahora el próximo paso es «ver como encajan» las más de 1.000 viviendas proyectadas y la resolución de las alegaciones.

Cabe recordar que el Ayuntamiento tiene pendiente una sentencia le obliga a entregar a la antigua propiedad del Cerro de los Moros , la familia Ridruejo, 14.000 metros cuadrados (1,4 hectáreas) de suelo urbanizable por los derechos que no se pueden ejecutar en el sector. Rey confirmó que ya se ha presentado recurso ante el Tribunal Superior de Justicia por dicho asuntó. Aún pendiente también y con perspectiva de que pueda resolverse este año, está la otra reclamación relativa a los terrenos de la actual depuradora que pasarán a ser un espacio urbano cuando entre en servicio la nueva estación que se está construyendo en Sinova. El concejal lamentó este expediente «extraño» que parte de los años 90 en el que, en teoría, el Ayuntamiento debía pagar una expropiación que tramitó la Junta. «Nos ha costado incluso encontrar papeles», lamentó.

Quizás, la otra gran polémica que afecta al área de Urbanismo es la situación de la célebre quinta planta de Pajaritos II. Tal y como publicó este medio, la constructora, Domus Nebrija, ha iniciado un nuevo procedimiento judicial contra la resolución que elevaba a definitiva la multa de 150.000 euros por construir excediéndose de la licencia. Es el tercer procedimiento judicial vinculado a este expediente. Rey aseguró que es «habitual» que haya discrepancias con esto procesos sancionadores.

De forma paralela el Ayuntamiento, según explicó el concejal, ya está tramitando la licencia de primer ocupación del polémico complejo, aunque Rey evitó dar fechas para «no meter la mata» –se había anunciado para noviembre–. Para conceder esa licencia el Ayuntamiento ha encargado un informe jurídico, ya resuelto, y ahora está pendiente el informe «técnico». La licencia posibilitará ocupar «hasta la cuarta planta». «Ojalá sea cuanto antes», subrayó. Cabe recordar que además del proceso judicial por la sanción sobre este expediente hay abierta dos demandas ante el Contencioso-Administrativo presentadas por el PP contra la resolución que evitó el derribo de la quinta planta y contra la que daba luz verde a la permuta de los terrenos junto al edificio por la parcela de Las Ánimas.

Dentro de los alrededor de 70 expedientes atascados en Urbanismo, destaca la licencia para un nuevo establecimiento comercial en el polígono de Las Casas. Rey confirmó que «ya se ha informado» por lo que en breve se podrá avanzar. El concejal confirmó que se trata del hipermercado Lupa, ya presente en Almazán y El Burgo, que tendrá un nuevo espacio junto Porcelanosa. Lupa también tiene previsto tener un nuevo espacio en el bajo del antiguo edificio de Caja Duero en Mariano Granados.

El concejal de Urbanismo, Luis Rey, no ocultó que el departamento acumula retrasos y lo primero que hizo fue pedir «disculpas» tanto al sector de la construcción como a los propios ciudadanos. El edil no quiso poner «excusas», pero sí «explicaciones» a la situación y más allá de la complejidad de algunos procedimientos y de la baja por jubilación de un arquitecto municipal –ya se ha iniciado el proceso para cubrir la plaza–, Rey incidió en que se tomó «la decisión política» de «priorizar» los proyectos europeos por ser una «oportunidad única», El concejal aseguró que esta proyectos suponen una inyección para Soria de 100 millones entre travesías, proyectos europeos, Santa Clara, Edusi o Doctrina. El atasco afecta a unos 60-70 expedientes. El Ayuntamiento ya tiene en plantilla un arquitecto, un ingeniero técnico y un ingeniero superior que se dedicarán en exclusiva a los proyectos europeos y liberarán al departamento de Urbanismo para en dos o tres meses «ponernos al día»

IZQUIERDO: «HA DURADO MÁS LA RUEDA DE PRENSA QUE LA COMISIÓN»

El PP municipal, que provocó la celebración de la comisión extraordinario de Urbanismo, no quedó satisfecho con las explicaciones. «Insuficientes» aseguraron y lamentando que «la rueda de prensa del concejal ha durado más que la comisión».

La portavoz popular, Belén Izquierdo, insistió en que el equipo de Gobierno únicamente ha dado «excusas» para el bloqueo amparándose en los fondos europeos o en el propio plan de 2006 «como si ellos no hubieran gobernado desde hace 18 años».

«Esperábamos más concreción y está todo pendiente, siempre tienen una excusa para todo», lamentó. «Son excusas de mal pagador», insistió.

Desde el PP no entienden el bloqueo de expedientes cuando «para la permuta de la quinta planta apenas fueron necesarios tres».

En opinión del PP la situación del departamento es una muestra de la «falta de trabajo» del equipo de Gobierno e insisten en reclamar la salida de Rey. «Pasa en Urbanismo, en parques, en basuras y lo denuncian los sindicatos, falta personal», concluyó.