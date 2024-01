Ana Alegre sobre la limpieza de la nevada: "Se ha gestionado como se ha podido"

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Las críticas de la oposición a la gestión de la nevada por parte del Ayuntamiento de Soria ha sido uno de los focos informativos del fin de semana. La concejal de Obras del Consistorio, Ana Alegre, ha comparecido este lunes en rueda de prensa para anunciar la implantación del sistema 'quita y pon' de basuras en el casco antiguo, pero algunas de las preguntas, lógicamente, han versado sobre la 'limpieza' de la nieve que ha efectuado este fin de semana el Ayuntamiento de Soria.

Alegre ha declarado que "se ha gestionado como se ha podido". "Ha sido complicado", ha añadido. Además, ha acusado a la oposición de "ser la única que no ha colaborado en esta situación de nieve. Los ciudadanos sí han colaborado y ellos lo único que han hecho es esperar a que nevara para criticarnos. Otros concejales nos han llamado para pedirnos si necesitábamos algo, pero ellos no. Aquí parece que los únicos que han hecho las cosas bien son la Junta y la Diputación, y que el Gobierno y el Ayuntamiento de Soria parece que no han trabajado".

Alegre ha defendido que el pasado viernes se activó el retén de nieve a las siete de la mañana y que en torno a las dos de la tarde comenzó a nevar, con grosores de hasta 20 centímetros. "El gran problema es que se desplomaron las temperaturas y que por debajo de los tres grados bajo cero la sal no actúa, y hubo pocas horas en las que las temperaturas estuvieron por encima de esos grados".

La edil de Obras ha reconocido, sin embargo, la imagen que han mostrado algunas calles de Soria cubiertas por el hielo aunque "me hubiera gustado más empatía por parte de la oposición". Alegre ha reseñado también que el operativo de la capital ha estado compuesto por 100 personas. "En menos de 12 horas estaba operativo el servicio de limpieza de recogida de basuras, también el autobús, que es lo que puede dar la normalidad".

Del mismo modo, ha señalado que las labores se centraron en la limpieza de los entornos de los hospitales, en las calzadas, "y luego las aceras". "El sábado preparamos la sal para los colegios para que hoy a las 9 de la mañana se pudiera acceder".

"Pusimos todos los medios que tenemos y más", ha apostillado Alegre, quien ha agradecido "la colaboración de los ciudadanos y de mucha gente que ha limpiado su trozo de acera", haciendo referencia en este sentido a lo que dice la ordenanza municipal. "Hemos visto a personas limpiando el entorno de su portal".