El presidente de la Asociación Española contra el Cáncer de Soria, Jesús Aguarón, señala los hábitos de vida de la población, y en especial el alcohol y el tabaco como factores importantes a la hora de combatir la enfermedad. «Si no hubiera tabaco bajaría mucho la incidencia, los hábitos son importantes, es necesario trabajar más ahí, el alcohol y el tabaco son los mejores aliados del cáncer», explica.

Soria se mantiene en el entorno de los 700 casos al año «no llegamos, pero estamos siempre en una horquilla de más o menos 15 casos». «La incidencia aumenta, pero es que hay más gente, de mayor edad y eso es un riesgo para el cáncer», indica.

Aguarón lamenta lo difícil que es cambiar los hábitos de la persona y recordando su etapa en activo como médico señala que «conseguir cambiar a muy poca gente». «Es necesario mentalizar desde la escuela, con cosas como el tabaco, una vez que cogen el hábito es muy difícil». Aguarón mostró su preocupación por los altos índices de consumo de alcohol en jóvenes y aconsejó acompañar los hábitos saludables con «ejercicio razonable» y evitar «el sedentarismo».

En Soria uno de los tipos más comunes sigue siendo el cáncer colorrectal, a pesar de los programas de cribado. «Me llama la atención, en Soria no estamos mal con respecto a Castilla y León o otras Comunidades, pero es una prueba indolora, no invasiva, y en el País Vasco, por ejemplo, solo el 21% de los citados no acuden, duplica la cifra de Soria», señaló.

Para afrontar la lucha contra el cáncer la palabra clave sigue siendo «investigación». «Los avances con cuestiones como la inmunoterapia han cambiado los tratamientos, pero hace falta más investigación, sobre todo en determinados tipos de cáncer», apunta Aguarón. Estos avances suponen que la supervivencia se haya multiplicado por tres en los últimos años. «Hay más supervivencia que casos nuevos», insistió.

Desde la asociación, dentro de las numerosas tareas que realizan, señalan la importancia de seguir contando con voluntarios, sobre todo para el acompañamiento de los enfermos. Asimismo, subrayan la importancia de que Soria tenga activa cuanto antes la ansiada Unidad de Radioterapia, prevista para finales de este año. «Cuando se ponga en marcha va a suponer una ventaja muy grande, no será posible atender al 100% de los casos, pero será un gran avance», concluyó.