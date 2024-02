El PSOE de Soria anima a la Junta a aplicar la tarifa 0 de autónomos "como ha hecho Aragón"

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El PSOE de Soria eleva el tono contra el PP por las ayudas de funcionamiento de los autónomos. El secretario provincial de los socialistas sorianos y diputado nacional por la provincia, Luis Rey, ha calificado de 'los 4 jinetes del apocalipsis' a los populares Benito Serrano, Tomás Cabezón, Javier Jiménez y Cristina Rubio, que la semana pasada salieron en tromba a denunciar la supresión de las ayudas para los autónomos.

Rey ha señalado en una rueda de prensa celebrada en la sede socialista de Santa Luisa de Marillac "la desidia y tamaña caradura" de los representantes del PP, a quienes ha animado desde la Junta a aplicar la tasa 0 a los autónomos en el primer año, "tal y como ha hecho Aragón". El Gobierno aragonés ha aplicado esta medida a los nuevos autónomos hace tres días.

Rey ha vuelto a vincular las ayudas de funcionamiento para los autónomos a los presupuestos, tal y como señaló la pasada semana tras mantener un encuentro con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y ha señalado que "lamentablemente había una disposición adicional que se ceñía a que las ayudas fueran solo en 2023. Mientras tanto, para tranquilidad de los autónomos, el primer año es tarifa plana de 80 euros, por lo que estaríamos hablando de los dos años siguientes".

Tras referirse a la cuota 0 aplicada por Aragón, Rey ha recordado que Andalucía y Madrid también la han aplicado, "con Gobiernos del PP" y ha vuelto a reprochar al PP que en la comparecencia de la ministra Elma Sainz "no le preguntaran nada al respecto sobre esta cuestión". "Pintan menos que la Tomasa de los títeres", ha ironizado.

También ha criticado al PP que en Diputación tumbara durante el pleno del viernes una enmienda socialista sobre el carácter retroactivo de la bonificación de autónomos".

"Dan una rueda de prensa y no hacen nada", ha continuado, "hay organizaciones muy preocupadas por esto (en referencia a FOES) que no dicen nada cuando Aragón toma estas medidas", y ha insistido en que "hasta que no haya presupuestos no podrá existir la rebaja".

AVE

Rey ha vuelto a mostrarse partidario de que se elimine el requisito del empadronamiento en el enlace del AVE entre Soria y Calatayud. "Hay que quitar el empadronamiento e incluirlo en los presupuestos, y ya estamos trabajando en ello". Preguntado sobre qué es lo que falta para que se pudiera aplicar, el secretario general del PSOE de Soria lo ha vinculado también a los presupuestos. "Hasta ahora hemos encontramos buenas palabras y receptividad al respecto. Para nosotros supondría optimizar el servicio pero falta el presupuesto".

Siguiendo con los transportes, Rey ha reclamado a la Junta una conexión regular desde Soria con Segovia, "donde hay estudiantes sorianos y el PP de Soria no dice nada. Son incapaces de hacerlo. Siempre he dicho que a Soria siempre le va mejor cuando gobierna el PSOE, y esto es así".