Tudanca: «Respeto y aprecio a Ángel por lo mucho que ha trabajado por esta tierra»

Publicado por R. G. Soria Verificado por Creado: Actualizado:

«Aprecio y respeto». Eso son los sentimientos que el secretario general del PSOE de Castilla y León y portavoz del grupo en las Cortes, Luis Tudanca, reconoció tener hacia Ángel Hernández, el procurador y número tres del grupo parlamentario que se sentó ante el juez después de haber sido detenido por violencia machista, lo que le valió que el juzgado le atribuyera hasta cinco delitos.

El suceso se conocía este martes por mañana, pero no era hasta algunas horas después cuando Tudanca comparecía en una breve rueda de prensa en las Cortes, de apenas tres minutos, y convocada además con extrema urgencia, para mostrar su confianza en que Hernández entregue su acta de procurador en las Cortes. También confió en que dimita de sus cargos, aunque se supone que tras suspenderle de militancia este paso vendría implícito. La renuncia al acta, por el contrario, es una cuestión que el parlamentario debe realizar de forma voluntaria.

El secretario general de los socialistas castellanos y leoneses era el gran esperado de la jornada tras saltar la noticia de la detención de Hernández. Aunque en un inicio estaba previsto que participara en un acto en las Cortes por la mañana, los atascos provocados por las tractoradas se lo impidieron, de ahí esa segunda convocatoria a los medios de comunicación.

«Aún a estas hora no tenemos toda la información», comenzaba Tudanca su breve intervención que se producía poco antes de que Hernández se sentara ante el juez. «Tampoco ha prestado declaración y por lo tanto no conocemos del todo el alcance de los hechos», reconocía al borde de las 14.00 horas tras una apresurada convocatoria dos horas antes del comienzo del pleno de las Cortes. Declaración en la que, además, el líder socialista tuvo palabras para el detenido pero no para la víctima.

Eso, sí, Tudanca no dejaba dudas acerca de su postura y la del Partido Socialista. «Con lo que sabemos es inevitable que nos pronunciemos de forma contundente y ejemplar como hemos hecho en tantísimas ocasiones». «El Partido Socialista está convencido de que Ángel pondrá a disposición todos sus cargos y dimitirá de los mismos en cuanto tenga oportunidad. Si esto no fuera así el Partido Socialista de Castilla y León lo va a exigir como ya hemos suspendido cautelarmente su militancia en el Partido Socialista», ha aseverado el secretario general de la formación.

«Puede haber explicaciones pero no hay excusas para los hechos que hemos conocido», ha señalado también Tudanca al respecto, quien ha apelado al «respeto y el aprecio que saben que le tengo a un compañero que ha trabajado y mucho por esta tierra, pero en el Partido Socialista somos ejemplares, somos contundentes y somos coherentes».

Preguntado también por la presunción de inocencia de Hernández, Tudanca afirmó que esta es una cuestión de ejemplaridad. «Esto no prejuzga la responsabilidad penal o jurídica que tenga, es una cuestión de ejemplaridad en el desempeño de los cargos público», sentenció.

La noticia corrió este martes como la pólvora y salpicó al debate político, con alusión que llegaron incluso a la primera sesión del pleno de las Cortes de esta semana. El cara a cara entre el propio Tudanca y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, también adquirió tintes derivados de la detención de Hernández. Aún así, cuando se celebraba el debate entre ellos dos aún no se conocía el resultado de la comparecencia ante el juez del procurador socialista, al que sentarse en el banquillo le valió que el juzgado le imputara hasta cinco delitos distintos, entre ellos el de violencia de género. En cualquier caso, la sala determinó la libertad provisional.

Quien tampoco volvió a hacer declaraciones públicas tras conocerse la decisión del juez fue el propio Luis Tudanca, si bien es cierto que tras haber mostrado por la mañana su deseo de que Hernández dimita de todos sus cargos, quedaba poco margen para actuar con dureza contra el parlamentario soriano.