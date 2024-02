Soria Ya denuncia que el servicio al AVE en Calatayud sea solo "por unos meses"

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Soria ¡YA! ha vuelto a valorar el servicio combinado VTC-Renfe AVE, ampliado hace unos días hasta el 31 de diciembre de este año. A los sorianistas les llama la atención que los responsables de llevar a cabo esta medida “se olviden de prever que el contrato pueda prorrogarse. La primera vez pudo ser un error. Ahora ya el error no se lo cree nadie. ¿El servicio tiene fecha de caducidad? ¿No pueden ser algo más previsores?” denuncian. Para Soria ¡YA! existe falta de compromiso en mantener el servicio más allá de unos meses “para tener medio satisfecha a la opinión pública”.

El movimiento ciudadano señala que se ha intentado confundir a los sorianos con el aumento del número de plazas en el servicio. “Muchas informaciones hablan de veinte pasajeros de lunes a viernes y diez los fines de semana, cuando en realidad ese es el total diario, es decir, son cinco viajeros en cada uno de los trayectos disponibles cada día”.

Soria ¡YA! denuncia que no es lógico que este billete sólo pueda ser adquirido por empadronados. “Una empresa pública, para la prestación de un servicio público, no es de recibo que limite de esa manera los beneficiarios que pueden acceder al servicio. Se sale de toda lógica y restringe innecesariamente el objetivo del contrato”.

Del mismo modo, señalan que no tiene sentido que no haya la posibilidad de realizar paradas facultativas intermedias en Almenar de Soria y Villarroya (Zaragoza). “Es ridículo que si un vecino de estas localidades quiere usar este servicio, que pasa por la puerta de su casa, tenga que prescindir de él porque aunque vaya el vehículo con plazas vacantes no parará. Es algo fuera de toda lógica. Se vuelve a restringir innecesariamente el objetivo final que se persigue con el contrato, que es luchar contra la despoblación”.

Soria ¡YA! lamenta que, después de haber propuesto una lanzadera de AVE y un servicio regular de autobús, “nos encontrarnos con una furgoneta de un máximo de cinco plazas. Es frustrante, y más cuando la realidad del año pasado es que sólo se ofertaban tres plazas. Ignoramos la verdadera razón de esta cuestión”.

Por otro lado, desde Soria ¡YA! se sienten decepcionados por la contestación que dio el pasado martes la consejera de Educación, la soriana Rocío Lucas, negando la posibilidad de extender el transporte escolar a los niños de primer ciclo de educación infantil (de 0 a 3 años).

Para los sorianistas no tiene sentido que “la Junta anuncie a bombo y platillo, y repita constantemente su mantra de apoyo al mundo rural y a las familias del mundo rural, pero a la primera ocasión se les deje tirados”.

Soria ¡YA! reconoce que la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años es una buena medida, “pero no tiene ningún sentido que se restrinja el acceso a ese servicio a los niños que residen en el mundo rural, al negarles el transporte escolar. ¿Qué pasa con un alumno que empieza el segundo ciclo de infantil con 2 años y que no cumple los 3 años hasta octubre, noviembre o diciembre? ¿Lo dejan en tierra?”. En opinión de los representantes en las Cortes, es un transporte viable, según el Reglamento de Circulación y el Real Decreto de condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores, con las medidas de retención adecuadas. Además, Soria ¡YA! insiste en que no supone un gran coste económico porque en

la mayoría de los casos el transporte escolar ya está funcionando en esos mismos trayectos. “Es una restricción intolerable en el derecho de acceso en condiciones de igualdad a los servicios que ofrece la Junta. Y limita injustificadamente la conciliación de la vida laboral y familiar de los residentes en el medio rural”, denuncian.