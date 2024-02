El PSOE ve un «brindis al sol» la moción del PP sobre la retroactividad de la tarifa de autónomos

Publicado por José Ángel Campillo Soria Verificado por Creado: Actualizado:

«Con gran estupor», la portavoz municipal del PP, Belén Izquierdo, expuso que «desde el 1 de enero los nuevos autónomos que se han dado de alta han perdido la especialidad de tener el tercer año tarifa plana y que el segundo dependerá de la facturación del año anterior». Tales ayudas, la cuota reducida a la Seguridad Social de 80 euros mensuales durante tres años, son «importantes para las economías provinciales», que dependen en buena medida de los autónomos. Por ello, los populares propusieron al Gobierno, a través de una moción, que el Gobierno recoja la bonificación prevista en el Presupuesto del Estado, de manera que se puedan «desarrollar medidas para apoyar a los trabajadores por cuenta propia» de Soria, Teruel y Cuenca, los territorios que asumen las de retos estructurales de despoblación. No hay cuentas del Estado actualizadas, por lo que es un «brindis al sol», expuso el alcalde, Carlos Martínez, y, en todo caso, hay otras líneas y colaboraciones de administraciones. Sobre todo, la Junta, que para el PSOE no es que haya hecho mucho dentro de sus competencias para crear facilidades diferenciadas. Estas ausencias y el desvío de atención motivaron que el PSOE no respaldara el texto de los populares, al que se adhirió Vox. Por eso y por cuestiones como que el Consistorio se encargara de ventajas fiscales en complemento de los autónomos. No es competencia suya.

La moción defendía que si finalmente se implantaba la tarifa plana en 2024, que «se bonifique por el Ayuntamiento de Soria a aquellos trabajadores por cuenta propia que se establezcan» en la capital. «La pregunta es muy sencilla, ¿se mantiene la tarifa plana de 80 euros al mes durante 2024?», interpeló Izquierdo. La respuesta es «no», según su consulta a la Seguridad Social sobre conceptos.

«Si no paga el Gobierno de España, que pague el Ayuntamiento de Soria», resumió el regidor la moción de los populares. El debate oscilaba entre autónomos y las ayudas de empresas, la reducción del 5% en la cotización por contingencias comunes a firmas, un límite muy criticado por su carácter inferior a la posibilidad del 20%. «No estamos satisfechos con ese porcentaje, queremos ampliarlo», reconoció Martínez. «Intentemos arrancar el máximo de las ayudas», pero es necesario que se apliquen otras, no sólo relacionadas con la Seguridad Social o la fiscalidad. Hay que «incluir nuevas líneas», sostuvo.

El autónomo «es el mejor plan de atracción de empresas que puede tener la ciudad de Soria», replicó Izquierdo, y «la mejor política contra la despoblación que se pueda implantar». El alcalde defendía que «necesitamos estas ayudas de ‘funcionamiento’ para la implantación de las empresas y necesitamos una política inversora» de la Junta y el Estado «para reequilibrar décadas de falta de inversión».

Para Fernando Castillo, de Vox, el PSOE «ha hecho perder a los empresarios de Soria 150 millones de euros», al no aplicar la posibilidad máxima de ‘funcionamiento’. El pleno dio luz verde al plan municipal de subvenciones, en cumplimiento con la Ley sobre la materia, aunque se están concediendo de hecho con poca o nula polémica. Ahora queda la Ordenanza.

El concejal de Personal, Eder García, pasa a asumir por delegación especial la liberación de Gobierno Abierto y Coordinación Institucional, vacante tras la renuncia de Luis Rey por su condición de diputado. La retribución que le correspondía a Rey ascendía a 50.000 euros, la de las grandes áreas.