Serrano: «Quiero saber a qué amigo llamó Ángel Hernández que nos puede mandar a Melilla»

El presidente del PP de Soria, Benito Serrano, se refirió ayer a la detención por violencia sobre la mujer del ya ex procurador socialista Ángel Hernández el pasado lunes y aseguró que su partido no hará «juicios de valor, es la justicia la que tiene que decidir». Quiso mostrar su «rechazo» a cualquier tipo de violencia, elucubrando con que si hubiera sido al revés, un miembro del PP el detenido por esta razón, «otro gallo cantaría. Lo que hemos vivido es muy grave», matizó.

Serrano reconoció sentirse «muy preocupado, porque hay quien tiene amigos suficientes para mandarnos a Melilla», en referencia a la amenaza que Hernández lanzó a los policías que le detuvieron de que hablaría con sus «amigos» para que les destinaran a la ciudad autónoma.

En ese sentido, recordó que el ex procurador realizó dos llamadas de teléfono desde la Comisaría, «una su novia, y la otra a un amigo. Yo quiero saber a quién se la hizo porque parece que ese amigo tiene mucha capacidad, que nos puede llevar a Melilla», reiteró, añadiendo: «Si lo digo yo, me tachan de xenófobo y racista».

El presidente del PP de Soria, que realizó estas manifestaciones en una rueda de prensa junto al secretario regional del PP Castilla y León, Francisco Vázquez, cargó las tintas contra el PSOE por la gestión de lo ocurrido, «dando información a cuentagotas», y criticó la actitud del secretario autonómico, Luis Tudanca, «que salió a hablar, a las horas».

Por otro lado, Serrano dijo sentirse igualmente «preocupado» porque diputados provinciales han mostrado su apoyo a Ángel Hernández, lo que, según él, les «inhabilita para leer manifiestos y todo lo que intentamos para tratar de erradicar esta lacra». Citó como ejemplo al diputado provincial del PSOE Juanjo Delgado, «¿qué voy a firmar con él en la Diputación?, porque no me voy a creer nada de lo que me diga cuando vayamos a firmar un manifiesto contra la violencia de género», cuestionó, después de los apoyos tras la detención por violencia sobre la mujer de Hernández.

Serrano aseguró que «parece que hay un machismo bueno y malo», ironizó, y añadió que «nadie del PSOE ha dado rueda de prensa para rechazar lo que se ha producido». Destacó que «lo importante es la víctima y hay que poner el foco en que esté lo más protegida posible, y nadie del PSOE de Soria se ha acordado de la víctima».

Serrano continuó diciendo que el caso no se limita a los golpes que el ex político propinó a la puerta del piso de su novia, «también está el coche -con el que sufrió un accidente y quedó aparcado sobre la acera- y luego la resistencia a la autoridad».

No obstante, el presidente del PP de Soria indicó que «personalmente» siente lo sucedido, por su relación con Hernández, que trabajó en la Diputación, «pero si estás desempeñando un cargo tienes que ser ejemplar, y si alguna vez cometemos un error, y parece que aquí se ha cometido y de forma grave, no pueden ser las muestras de apoyo y sobre todo que sean diputados provinciales los que lo hayan hecho en las redes sociales».

El que fuera procurador socialista fue detenido el pasado lunes por la noche cuando aporreaba la puerta de la vivienda de su novia para que le abriera y pasó a disposición judicial el martes, poniéndole en libertad provisional con imputaciones por los delitos de amenazas, acoso, coacciones y maltrato en el ámbito de la violencia sobre la mujer, además de atentado o resistencia a agentes de la autoridad.

El miércoles renunció a todos sus cargos y se dio de baja en el PSOE.