Quejas por la falta de material en la ambulancia medicalizada de Soria

No es lo mismo realizar un drenaje torácico en plena emergencia sanitaria con un material específico como el pleurecath, que permite una técnica de colocación aséptica, fácil y rápida, que hacerlo con el método tradicional pinchando una aguja. Se puede hacer una entubación con el laringoscopio al estilo típico pero es mucho más eficiente utilizar un airtraq. Mejoras y avances de los que la ambulancia de la unidad medicalizada de emergencias, UME, de Soria, la única para toda la provincia, que ha de trabajar con «métodos más rudimentarios» porque no dispone de determinado material fungible que no les es dispensado desde la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria, a pesar de las peticiones de los médicos que se encargan del servicio de emergencia en esta ambulancia.

Así llevan ya meses y sin respuesta, conocedores de que otras ambulancias medicalizadas de emergencias en otras provincias, donde hay más de una, sí cuentan con ese material disponible. «En otros hospitales no tienen estos inconvenientes para entregar material», denuncian el encargado de solicitar el material, una labor en la que van rotando los facultativos.

La consecuencia es que «disponemos de menos opciones terapéuticas», señala Héctor Colán, quien añade que con el material solicitado «se le puede tratar mejor al paciente». En definitiva, «cuanto mejor material, mejor asistencia».

Desde la UME indican que la falta de material fungible necesario para el desempeño de su trabajo ante una emergencia vital que sufre la unidad es achacable a la actitud del gerente de Asistencia Sanitaria en funciones, José Luis Vicente Cano, y de la Dirección de la Gerencia de Emergencias, de la que depende directamente la UME. «A pesar de que hay un acuerdo entre gerencias para que el material (fungible y fármacos) necesarios para el óptimo funcionamiento de las UME se suministre desde los hospitales de referencia de las unidades, desde el hospital de Soria se niega repetidamente, y sin justificación ninguna, el suministro de ciertos materiales que sí se suministran a otras unidades de la comunidad autónoma», denuncian.

Está situación implica que, a nivel asistencial de una emergencia extrahospitalaria, «los sorianos no tienen derecho a las mismas prestaciones que en otras provincias» donde los hospitales no ponen inconveniente para la entrega del material.