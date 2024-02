Test para las organizaciones agrarias de Soria en su movilización

Publicado por Irene Llorente Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Los tractores del movimiento 6F no saldrán este miércdoles a las carreteras por la movilización del campo convocada por las organizaciones profesionales agrarias sorianas para “no interferir” en la protesta, aunque el colectivo independiente de agricultores y ganaderos ha dejado claro que de forma particular cada uno «puede hacer lo que crea conveniente».

Así, hoy es un test para Asaja, UPA y COAG, que medirán su capacidad de movilización en la provincia después de varios días de protestas agrarias, todas ellas convocadas de manera espontánea y no autorizadas, salvo la del primer día, el 6 de febrero, que ha dado nombre al colectivo.

Es más, ante la continuidad de estas movilizaciones las propias OPA decidieron desconvocar su manifestación anunciada para el 14 de febrero, en respeto al colectivo que se organizó a través de la red social Whatsapp y que se definía como “independiente de organizaciones agrarias y partidos políticos”. Pero en la mañana del lunes decidieron seguir adelante con la convocatoria justificando que «sólo el campo es lo importante, no sobra nadie». Buscaban llenar las calles de Soria para «que todo el mundo» viera su «respuesta unánime».

Pero el colectivo del 6F no participará. Aseguran que desde el movimiento apoyan cualquier reivindicación a favor del campo soriano y español, pero no secundan la movilización de las organizaciones agrarias «después de los últimos acontecimientos», en referencia a la entrega de las cajas de gambas en la sede de Asaja Soria por parte de algunos miembros del colectivo a su paso por la manifestación no comunicada del lunes por la zona del polígono de Las Casas, que no gustó en la organización y provocó que se rompieran las negociaciones iniciadas entre las OPA y el colectivo para las futuras movilizaciones.

De este modo, este miércoles pararán la tractorada después de ocho días consecutivos (salvo el domingo) y la retomarán mañana jueves «para no interferir» en la manifestación de Asaja, UPA y COAG, según indican los portavoces del 6F. No obstante, los de la zona de San Esteban se unirán a los tractores de Aranda de Duero, por su proximidad con este municipio de Burgos.

La protesta del campo provincial de Asaja, UPA y COAG arrancará con la concentración desde las 10.00 horas en la rotonda del Caballo Blanco, para empezar sobre las 11.30 horas hacia el centro en manifestación, según informan fuentes de las organizaciones. Está previsto que la comitiva llegue a las 13.00 y 13.30 horas a la Subdelegación del Gobierno y a la Delegación Territorial de la Junta en Soria.

El Ayuntamiento de Soria informaba el martes a través de las redes sociales que habrá cortes de tráfico en la rotonda del Caballo Blanco de 10.00 a 15.00 horas por la concentración agraria prevista y que afectará al tráfico habitual desde Golmayo a la capital, así como las salidas de Burgos y Madrid, por lo que aconseja «previsión en los traslados ante posibles atascos y retrasos en los accesos».

Ayer los tractores se concentraron sobre las 10.00 horas en Langa de Duero y en Cadosa, sin incidentes. Según informaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Soria, una docena de tractores circularon desde San Esteban hasta La Vid, ya en la provincia de Burgos, mientras que en Cadosa se concentraron unos 20 tractores.

Los de la zona de Almazán también circularon por la mañana por la CL-101 en una marcha lenta de otros veinte tractores que había salido desde la plaza Mayor y llego hasta Alparrache para regresar de nuevo a la localidad adnamantina, una carretera autonómica muy transitada por los camiones y vehículos de transporte para ‘acortar’ por Almazán hacia Ágreda su recorrido de Madrid hacia Aragón o Navarra y al revés.

La entrega de las cajas de gambas en la sede de Asaja Soria durante la mañana del lunes sigue levantando ampollas. Desde el movimiento 6F insisten en que fue un «momento inapropiado», pero aseguran que no van a pedir disculpas porque fue un «tirón de orejas» para Asaja por no haber apoyado desde el principio a estos agricultores y ganaderos, y les indican que se trata de algo «similar al premio Tizón que la organización entrega todos los años» a instituciones u organismos cuando consideran que no hacen bien su cometido.

Desde la plataforma independiente sostienen que el hecho en sí «se podía haber tomado como algo irónico, sin ir más allá», pero en vez de eso «se lo llevaron a otro nivel y caldearon más los ánimos porque llegaron a la reunión que teníamos que mantener el lunes por la tarde increpando y con cortes de mangas». A su juicio, «están perdiendo los papeles», en relación a algunos miembros de Asaja que se presentaron en el restaurante donde habían quedado para seguir negociando (el Mesón de Los Caballos de Las Casas) y elevando la tensión generada entre ambas partes.

Lo peor es que está generando tensión entre el sector, provocando divisiones internas en un colectivo que arrastra años de crisis estructural y que lleva dos campañas nefastas, con producciones ruinosas y gastos desbordados, a lo que se le suma el abandono que siente por las administraciones, que no hacen más que legislar a espaldas del campo, acarreando con ello sanciones que terminan de hundir a los agricultores y ganaderos.