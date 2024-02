El Gobierno aún desconoce qué hará con el edificio de la Comisaría

Publicado por José Sosa Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Apenas quedan semanas para que se produzca la entrada en servicio de las nuevas instalaciones de la Comisaría Provincial de Soria, pero el Gobierno aún no ha tomado una decisión sobre el futuro de las actuales dependencias, situadas en la céntrica Nicolás Rabal. La decisión, según explica la propia Policía Nacional, se tomará una vez que se complete el traslado.

A través del portal de Transparencia del Gobierno, el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, detalla la situación actual de ambos inmuebles. Por un lado recuerda que aún «no se ha completado el traslado de las unidades policiales al inmueble de la nueve sede de la Comisaría Provincial de Soria». Teniendo en cuenta esta circunstancia incide en que «la decisión sobre el uso o destino futuro de los inmuebles que hoy alberga la Comisaría Provincial de Soria no se adoptará hasta después de haber terminado el traslado».

Tal y como está explicado, la actual Comisaría está ubicada en un privilegiado lugar del centro de la ciudad por lo que las posibilidades del edificio –que en su concepción original fue un hotel– son múltiples. Desde la Policía Nacional se puede optar por la enajenación del inmueble para generar ingresos o la cesión a otro departamento de la Administración General del Estado para su adaptación a otro servicio público. Otra posibilidad que se abre es que alguna institución local inicie un proceso de reversión para lograr la titularidad del inmueble.

Cuestionado por la posibilidad de que el Ayuntamiento, al igual que ha iniciado con la antigua cárcel, de un paso para solicitar al Estado que ese inmueble pase a formar parte del patrimonio de la ciudad, el alcalde, Carlos Martínez, no descartó esa posibilidad, a futuro, pero advirtió que ahora mismo las prioridades en el Ayuntamiento están centradas en los proyectos ya iniciados o en cartera. «Ahora mismo esa propuesta no está encima de la mesa, bastante tenemos con la cárcel y con los proyectos que tenemos en marcha como el palacio de Los Alcántara o La Audiencia», comentó Martínez. El alcalde recordó que la catalogación del suelo es urbano por lo que incluso, podría utilizarse para vivienda, aunque insistió, en que ahora mismo la recuperación de ese espacio no está dentro de las prioridades del Ayuntamiento.

Tal y como está explicado, la Policía tomará una decisión definitiva sobre el futuro de la actual Comisaría una vez se complete el traslado. En principio, desde el Gobierno se comprometió que las nuevas instalaciones estarían activas en el inicio de 2023, pero la propia complejidad de la ‘mudanza’ de las dependencias policiales ha retrasado esos planes. Aún no hay una fecha fija marcada para el inicio de la actividad en las nuevas dependencias en las que se han invertido algo más de nueve millones de euros.

Desde la Subdelegación del Gobierno en Soria explicaron esta semana que en estos días se está procediendo a ultimar las pruebas de los diferentes sistemas del nuevo edificio como el sistema eléctrico, la seguridad, las telecomunicaciones y la red informática. La estimación que ahora mismo se maneja es que entre finales de marzo y principios de abril comenzará el traslado de material de uso habitual de los agentes. Este último proceso tardará apenas una semana, por lo que todo apunta que en abril podrían entrar en servicio las nuevas instalaciones. Desde la Subdelegación del Gobierno en Soria confirmaron que lo referente a la obra y la dotación de la nueva Comisaría está completa.

En materia de infraestructuras de seguridad, cabe recordar que en breve también se producirá la inauguración del nuevo cuartel de San Esteban y que ya han comenzado las obras de modernización de la Comandancia de la Guardia Civil en la capital.