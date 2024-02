Publicado por Redaccion Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El Casino Amistad Numancia de Soria, declarado Bien de Interés Cultural el pasado año, alberga en la sala Antonio Machado un piano Cussó, de 1910, el más antiguo de Castilla y León en funcionamiento, que fue donado por el soriano Vicente Carnicero.

El presidente del Casino, Adolfo Sainz, subrayó que la institución siempre ha tenido a lo largo de sus 176 años de historia una vinculación muy estrecha con la música y este piano vertical de pared perteneciente a la casa catalana Cussó SFHA, creada en torno a principios del siglo XX, busca seguir reforzándola.

Piano de 1910 en el Casino.HDS

Asimismo, relató que Vicente Carnicero, cuya familia fue dueña de los Cines Avenida en la capital, tenía el piano en su casa y llegó a ser utilizado por el afamado autor de zarzuela, Pablo Sorozabal, que era amigo de su tío. “Emite sonidos extraordinarios y es una joya”, destacó.

Sainz avanzó que el Casino firmará un convenio con el Conservatorio de Música Oreste Camarca de Soria para que sus estudiantes e intérpretes puedan tocar el piano. Asimismo, el instrumento también dará la oportunidad de organizar veladas musicales para incrementar las opciones de ocio cultural en la ciudad. Esta semana ha sido el pianista, Andrey Yaraoshinsky, el músico que ofreció una velada al piano para los sorianos.

Con esta nueva donación, la entidad eleva su patrimonio instrumental a cinco pianos. Entre ellos se incluye el mítico Steinway&Sons que el Casino de Numancia compró en el año 1886 y que tocó en su día uno de sus socios en los años 20, Gerardo Diego; el Rönisch, que perteneció al Círculo de la Amistad y que, tras pasar muchos años perdido en una nave industrial, tiene su maquinaria interior estropeada; otro piano de pared que se encuentra junto al anterior en el salón Gaya Nuño y uno más que luce en la Casa-Museo de los Poetas.

El restaurador del piano, el valenciano, Carlos Jove, señaló que el proceso para remozar el instrumento pasó por desmontar el piano y volver a rehacerlo para sustituir todas las piezas móviles que estaban en un “desgaste absoluto”. “No hemos cambiado nada; hemos respetado las características originales del piano. Yo no he inventado nada, simplemente lo que he hecho ha sido restaurar lo que estaba viejo, estropeado y el resultado ha sido de primer orden, o sea, con máxima calidad”, resaltó.

Jover señaló que el piano “suena mejor” que algunos pianos nuevos, y precisó que el piano está en muy buenas condiciones.