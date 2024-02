Patxi López: "La memoria es lo único que nos permite construir sociedades con valores democráticos"

Publicado por José Sosa Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El antiguo campo de concentración y cuartel de Santa Clara, hoy reconvertido en un centro cultural de la ciudad de Soria acogió la entrega de la VI edición de los premios Benedicta Rodríguez de Juventudes Socialistas de Castilla y León que reconocen el trabajo en favor de la memoria histórica. El galardón ha recaído este año en el actual portavoz del PSOE en el Congreso y exlehendakari del País Vasco, Patxi López, que defendió que "la memoria es lo único que nos permite construir países y sociedades con valores éticos y democráticos".

López se mostró orgullo por recibir el premio, pero también por el lugar escogido para el acto, alabando también el proceso de transformación de Soria que lidera Carlos Martínez. "El último ejemplo es este, unas obras que no solo crean un espacio bonito para la ciudadanía, sino que reconvierte lo que fue un campo de concentración en un espacio para la memoria, y por tanto, para la dignidad de esta ciudad", señaló.

El portavoz en la Cámara Baja incidió en que "siempre" militará en Juventudes Socialistas y tildó de "honor" recibir un premio vinculado a la memoria porque "nada se puede construir desde el olvido". "La memoria es lo único que nos permite construir países y sociedades con valores éticos y democráticos", subrayó insistiendo en que "cuando uno cuenta las cosas las está valorando y valora lo que está bien y lo que está mal, lo que fue detestable y lo que fue heroico, como por ejemplo Benedicta Rodríguez".

La memoria y el recuerdo a esas actitudes heroicas permite "instalar valores en los cimientos de una sociedad que si no crecería de forma amoral". López valoró también, en referencia a las elecciones gallegas que se están desarrollando, que es un día que será "feliz" para los socialistas porque "estoy convencido de que votarán cambio para dejar atrás las inercias y la melancolía que llevan en declive a la sociedad gallega".

Por su parte, el secretario provincial del PSOE, Luis Rey aseguró que es "fantástico" que este tipo de actos partan de los jóvenes "que no vivieron la dictadura" y que se conviertan en "adalides de la memoria". "La única manera de no repetir la triste historia de este país es recordarla", remarcó. Asimismo elogió la figura de Patxi López que "es uno de los que más ha demostrado en este país el valor de la convivencia, la democracia y la defensa de los derechos". Rey recordó que se son tiempos "complicados" y que debemos aprender a convivir "con diferentes pluralidades, realidades distintas e ideologías radicalizadas". "Por eso es importante recordar para no repetir y mejorar la convivencia de un país que vivió una historia de muerte y represión".

El líder de Juventudes Socialistas de Castilla y León, Fran Díaz, significó la figura de Benedicta Rodríguez, que da nombre a los premios recordando su "vil asesinato" tras el triunfo del golpe de Estado del 36 cuando era "abanderada de la Casa del Pueblo de Medina del Campo (Valladolid)". Díaz insistió en la importancia de la memoria cuando "muy cerca de aquí, en Aragón" se acaba de derogar la Ley de Memoria aprobada por el PSOE la pasada legislatura y "en Castilla y León el bipartito entre Mañueco y García Gallardo lleva contemplado en su acuerdo la derogación de ese mínimo decreto de 2018 que pretendía iniciar tímidamente un camino de reconocimiento y dignificación a tantas personas de Castilla y León que esperan ser rescatados de las cunetas".