Serrano apunta que Valcorba no es la única opción Cylog y abre la pugna entre capital y provincia

La ‘batalla’ en la provincia por acoger un nodo de la red Cylog de Castilla y León, hasta el momento Soria es la única sin enclave, se anima. A la reiterada petición de la capital de que Valcorba sea la elegida se suma ahora la posibilidad, auspiciada por la Diputación, de que haya otras localidades que se sumen a la iniciativa. El presidente, Benito Serrano, recordó que el fallido proyecto de Navalcaballo sigue en espera de poder reactivarse y advirtió que podría haber otros polígonos interesados. «Cada uno tendrá que ofertar las mejores condiciones que pueda», apuntó.

La consejería de Movilidad y Transportes está en pleno proceso de revisión y reformulación del actual modelo logístico de Castilla y León que nació en 2005 con el establecimiento de una red de enclaves. Soria quedó fuera porque el proyecto Almenar-Navalcaballo no llegó a fructificar a pesar de las potentes inversiones que se acometieron. Esa nueva estrategia se deben definir las actuaciones a corto, medio y largo plazo. La intención de la Junta es que Soria se incorpore de forma efectiva a la red, aunque aún no se ha definido la ubicación o ubicaciones.

Desde la capital se defiende, desde hace varios años, la candidatura de Valcorba, tanto por su posición estratégica en el curso de la N-122 –que atraviesa la provincia de este a oeste– como por la posibilidad futura de tener enganche a la red ferroviaria de transportes. El PSOE soriano también ha defendido esa posición añadiendo «satélites» en la zona de la Ribera y el Moncayo.

El pasado viernes, el alcalde de Soria, Carlos Martínez, volvía a incidir en Valcorba después de desvelar que había solicitado una reunión formal al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para lograr una mayor implicación de la Junta en el área industrial de la capital. El alcalde, Carlos Martínez Mínguez, aseguraba que en los últimos 20 años apenas han llegado a la ciudad unos 3 millones para desarrollo industrial . Con esos antecedentes reclamaba a la Junta una apuesta porque Valcorba sea incluido como nudo logístico de la red Cylog y por reactivar el convenio de 2005, con 35 millones comprometidos, para mejorar la dotación de la zona industrial.

Cuestionado por esta posibilidad, el presidente de la Diputación hizo algunas consideraciones. Serrano considera positivo que el alcalde capitalino pida la red Cylog para la capital, pero recuerda que «también se solicitó el Cylog en Navalcaballo y está ahí parado». El máximo responsable de la Diputación se mostró favorable a la llegada de un enclave de la futura red en Soria, pero insistía en que «hace unos días estuvimos en Navalcaballo en la inauguración de una plaza y hablamos de cómo retomar esto». No obstante, Serrano sí quiso dejar claro que «yo no lo pongo en ningún sitio» y que «cada uno tendrá que ofertar las mejores condiciones que pueda».

El presidente de la Diputación, y alcalde de Golmayo, también opinó sobre las peticiones de la capital a la Junta por Valcorba, y aunque lo comprende advierte que «yo también pido a otras administraciones que nos echen una mano, hablo de todas, y si somos solidarios, la solidaridad debe ser entre todos». En este contexto hacía referencia a que «tengo una carta del Ayuntamiento de Soria en la que me dicen que Golmayo se busque la vida para poder tener agua para los desarrollos urbanísticos y para dar de beber a mis vecinos». «Me la he buscado, y al final he tenido que hacer una obra para mantener el desarrollo», insistió.

«Entiendo que el alcalde de Soria debe pedir, pero tiene un polígono que no desarrollaron, se fueron a uno privado en el que luego entre Sepes a salvar parte de la obra, pero desde ahí, todos intentamos que nuestro polígono sea atractivo y que tenga ayudas de las diferentes administraciones», subrayó. Sobre el convenio que desde 2005 viene reclamando la capital –dotado con 35 millones– Serrano explicó que expone que ese dinero para desarrollo industrial «se tenía que hacer en las inmediaciones de Soria capital». «Eso pone el convenio, y lo cierto es que Valcorba estaba en marcha por la iniciativa privada, pero como presidente de la Diputación no me corresponde meterme en esto, otra cosa es como alcalde», indicó.