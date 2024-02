Dedicado a Jesús Bárez Iglesias

Publicado por Eduardo Muro Sanz

Soria Verificado por Creado: Actualizado:

(15º aniversario de la Fundación de la Red de Ciudades Machadianas)

El 22 de febrero de 2009, 70 años después de la muerte de D. Antonio Machado, precisamente en la villa de Collioure, último lugar que le vio con vida, se reunieron los representantes de las ciudades de Sevilla, Soria, Baeza, Segovia y Collioure para firmar y aprobar el Acta fundacional de la Asociación de la Red de Ciudades Machadianas. Hoy, en el 85 aniversario de la muerte del poeta, se cumplen quince años desde que esta asociación echó a andar. Quince años repletos de actividades, de estudios, de investigación en torno a la figura de Antonio Machado, en los que además se unieron Rocafort, Madrid y Barcelona.

Recién llegado a la secretaría de dicha Red, haciendo una revisión de la documentación existente en la misma, descubro que en todas las actas de asambleas ordinarias, extraordinarias y de junta directiva, más de 25 en total…, está presente D. Jesús Bárez Iglesias, alma mater de dicha Red y principal impulsor y mantenedor de la misma. Y digo mantenedor porque puedo comprobar en esa misma documentación que, una vez creada, no la dejó a su libre albedrío, sino que peleó por ella, para que se la reconociera de forma institucional y que de forma conjunta se realizasen actividades de prestigio que contribuyeran a la divulgación del pensamiento y la poesía de D. Antonio Machado.

Y ahí está, Jesús, gracias a tu interés y a la implicación de todas las ciudades en donde tan grandes amigos hiciste y que ahora te echan tanto de menos, esa actividad magnifica que organizamos todos los años, el “Aula Juan de Mairena”. Cuantas horas amasando la idea de crear unas jornadas donde la investigación y la divulgación del pensamiento, la filosofía y la poesía de nuestro poeta pudieran llegar a todo el mundo, siempre buscando que la Red fuese un poco más allá de lo meramente turístico. Y así, de lo que en un primer momento se iba a llamar “Cátedra de Sabiduría Popular”, pasamos en 2013 a la celebración en Soria de la I Aula Juan de Mairena…Desde entonces, profesores universitarios, escritores, periodistas y pensadores no solo de España, sino de todo el mundo, no han dejado de ensalzar la figura de Machado a través de uno de sus personajes más icónicos, pensador, filósofo y alter ego del poeta.

Este año celebraremos la décima edición, en Sevilla, en memoria de los hermanos Machado, pero sobre todo, en tu memoria… porque aunque no estés, vendrás conmigo, tal y como quedamos hace unos días para disfrutar los dos, de la ciudad de la infancia de Machado.

Poco tiempo me has dejado para aprender de ti Jesús, pero si algo me admiró desde el primer día que contactamos fue tu determinación para conseguir aquello en lo que creías.

Sé que hay otros temas que te impacientaban, uno de los que más ocupaban tus pensamientos era, las relaciones de la Red con la villa de Collioure. De hecho, también habíamos comentado el poder ir de forma conjunta toda la Red este domingo, en los actos conmemorativos que allí celebra la fundación Antonio Machado de esa ciudad.

No pudo ser, pero prometo practicar esa tenacidad que tenías y conseguir, sosegada y tranquilamente, como a ti te gustaba, la implicación institucional que merece aquella villa en la que está enterrado nuestro poeta. De la misma manera, buscaremos la forma de que Paris se adhiera a la Red, para poder cerrar así definitivamente el círculo de las ciudades presentes en la vida de Machado.

Quedan muchas cosas por hacer, ese Consejo de Expertos sobre Machado que querías realizar, con personas que han estado vinculadas a la Red y que ahora, por vaivenes políticos o por jubilaciones forzosas, no se encuentran dentro de ella…, hablaremos con todos y cada uno de ellos y estoy seguro que aceptarán…, siempre y cuando tú, desde donde estés, lo presidas. Y otros proyectos de los que hablábamos con asiduidad y que, de una forma u otra, seguro, sacaremlos adelante.

En una frase del discurso de Machado en la clausura del Congreso de Intelectuales por la Paz, en Valencia, en agosto de 1937, dijo: «Para nosotros, la cultura ni proviene de energía que se degrada al propagarse, ni es caudal que se aminore al repartirse; su defensa, obra será de actividad generosa que lleva implícitas las dos más hondas paradojas de la ética: sólo se pierde lo que se guarda, sólo se gana lo que se da.». En asuntos de Machado, de pensamiento, de filosofía, de música, de poesía y de todo lo que tenía que ver con la cultura en esta pequeña ciudad, ¡Cuánto hemos ganado contigo!

Desde Sevilla hasta Collioure, pasando por Madrid, Soria, Baeza, Segovia, Rocafort y Barcelona, todas las personas vinculadas a la Red de Ciudades Machadianas te mandamos un fortísimo abrazo. Gracias por todo Jesús

(Eduardo Muro Sanz es secretario Red de Ciudades Machadianas)