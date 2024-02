Podemos Soria pide la dimisión de Gallardo por su 'veto' a los refugiados de Palestina

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Podemos Soria reclama la dimisión del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, quien se posicionó en contra de la llegada de refugiados de Palestina a la provincia aduciendo que Soria "no necesita" su presencia. A juicio de la formación morada son declaraciones de un "señorito racista y patoso" sobre unas personas que huyen de la miseria y en ocasiones para salvar su vida.

El Círculo de Podemos Soria respaldará la movilización que tendrá lugar este domingo 25 de febrero a las 12.00 horas en la Plaza Mayor de Soria. “Lo llevamos diciendo desde el primer día: no es una guerra, no es un conflicto, es un genocidio y el resto de eufemismos que se quieran emplear no cambiará la realidad que está sufriendo el pueblo palestino”.

La formación morada apoya las medidas exigidas al gobierno desde las plataformas, como el cese del comercio de armas con Israel y la suspensión de las relaciones diplomáticas con dicho estado. “Ya llegamos tarde a salvar la vida a muchos miles de personas y no se puede permitir que los gobiernos tengan palabras bonitas al respecto pero después miren para otro lado cuando se está llevando a cabo el exterminio de un pueblo”.

Entroncado con los temas raciales, Podemos Soria también ha respondido a las declaraciones del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, García-Gallardo, en las que afirmaba que ‘Soria no necesita a 40 señores que no hablan español’: “Lo que no necesita Soria, ni Castilla y León, es a un señorito racista y patoso que difunda mensajes de odio contra personas que están huyendo de la miseria, y en muchas ocasiones para salvar sus vidas, y que además están compensando un poco el hundimiento poblacional y la falta de relevo generacional que padece nuestra región, especialmente el mundo rural, desde hace décadas” .

El partido morado pide la dimisión del vicepresidente de Vox por lo que consideran “una falta total de empatía, de humanidad y de vergüenza que no se puede tolerar en alguien de su cargo, en el que, conviene recordar, cobra un dineral del erario público por estar mano sobre mano”. Podemos Soria concluye afirmando taxativamente que “este sujeto no nos representa a ninguna de nosotras ni nosotros. Las personas de Castilla y León somos, afortunadamente, mucho mejores que todo ese odio despreciable”.