Los 6 peces más comunes en el embalse de Cuerda del Pozo

Carpa común (Cyprinus carpio). Otro ciprinido de gran tamaño. Llleva siglos en España pero se considera invasora y exótica. 'Pasta' por el fondo y consume bastante alimento, por lo que a pesar de ser 'viaje conocida' se considera que su presencia afecta gravemente a las especies autóctonas. En Cuerda del Pozo hay ejemplares de las denominadas 'carpas de espejos', que presentan unas escamas de gran tamaño que les dan un singular aspecto. No se suelen comer aunque no son tóxicas. Han protagonizado varios episodios de alta mortandad en las aguas del Pantano de Soria. El estudio les daba una presencia del 5% entre las especies del embalse.

Barbo.Picasa

Barbo

Barbo (Barbus barbus). Esta especie sí es autóctona aunque su población se quedaba en el informe científico en un 11% del total del embalse. Pueden alcanzar grandes tamaños y suelen alimentarse inmediatamente debajo de la capa de agua. Son muy característicos sus bigotillos y so forma de comer, redondeando la boca y succionando como una aspiradora. No son muy apreciados para la gastronomía pero en ocasiones sí se utilizan como cebo para los cangrejos. En el caso de las especies invasoras no se puede hacer para evitar su propagación, pero el barbo suele acabar siendo comestible legal... de segunda mano.