Judith Villar: "La Junta de Castilla y León nos roba a los sorianos y sorianas"

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La flamante procuradora del PSOE de Soria en las Cortes de Castilla y León, Judith Villar, se ha estrenado este miércoles en rueda de prensa ante los medios de comunicación tras tomar posesión de su cargo la pasada semana en el Parlamento regional, y lo ha hecho para afirmar sobre los presupuestos del Gobierno regional que "la Junta de Castilla y León nos roba a los sorianos y sorianas". Para argumentar tal afirmación, Villar ha expuesto que la Junta "adeuda" a Soria 111,5 millones de euros en proyectos "que no ha ejecutado" desde el año 2011.

La parlamentaria regional ha asegurado que las cuentas regionales son "los presupuestos de la pantomima", "tardíos, ofrecen pocas novedades, no se gasta el dinero, se repiten, no se hacen las cosas bien y se olvidan de Soria", ocasionando "un desequilibrio histórico", ha añadido. "Han perdido medio año y no sé si en este medio año van a ser capaces de ejecutar algo", ha apostillado.

Pormenorizando los departamentos, sobre Sanidad, "que nos llega al corazón", ha reprochado a la Junta su gestión en Soria Norte y los centros de salud de El Burgo y San Leonardo, además de la ampliación del de Almazán. "19.000 euros para Almazán no llega ni para la solera", para continuar que "el PP y la Junta han sido incompetentes, no han hecho su trabajo".

En cuanto a Radioterapia, para Villar los 4,5 millones de euros proceden "del esfuerzo del Gobierno por los fondos europeos, esos a los que el PP intentaba boicotear en Bruselas", y ha hecho votos para que la unidad esté en marcha lo antes posible, "para que los sorianos no tengan que irse a hacerse pruebas a otras provincias de la Comunidad".

Sobre el Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA), la parlamentaria regional lo ha calificado de "agujero negro, con 150 millones de euros que no les ha lucido", aunque ha rechazado que su partido se oponga a estas inversiones. "Solo decimos que hay otros polígonos que funcionan bien, como Valcorba, Ólvega o Ágreda, para los que no hay nada".

En Educación, ha lamentado que "la educación de cero a tres años ha desaparecido" porque "se ha hecho con fondos europeos, y ahora la Junta pone cero euros".

También se ha referido a los estudios universitarios, como el grado de Laborales o "una ampliación de la oferta universitaria" porque "los alumnos están muy a gusto en Soria pero no pueden venir porque no hay oferta". También ha señalado que echa de menos una partida para un colegio público en Los Royales.

En Cultura, ha criticado que únicamente haya presupuesto para la Concatedral o San Saturio. "Deberían aplicar un 2% Cultural autonómico porque el patrimonio de Soria es muy grande", y ha tildado de "escandaloso" que en Familia e Igualdad de Oportunidades tan solo se hayan destinado 600.000 euros.

A preguntas de los informadores, ha subrayado que el PSOE de Castilla y León ya se encuentra inmerso en la presentación de enmiendas, y ha lanzado balones fuera cuando se le ha interrogado sobre la polémica de Ábalos a nivel nacional. "El PSOE es un partido con una enorme trayectoria y hay cosas que suceden como en las mejores familias. No iba a aportar yo nada más con mis declaraciones".

Para finalizar, ha criticado al vicepresidente de la Junta, Juan García- Gallardo (Vox), al que ha reprochado que su vicepresidencia se limite "a tener 1,4 millones de euros para pagar los sueldos de sus asesores y ayudantes, mientras dispone de un 8% del total, 120.000 euros, para dar subvenciones a quien quiera. Si eso es hacer política.. no aporta nada a la Comunidad". También se ha referido al finalizar la rueda de prensa al "ambiente de crispación" que se registra en cada Pleno de las Cortes y a los "insultos que se escuchan en las sesiones", algo que ha dicho resultado muy diferente a su primera etapa como procuradora, y ha apuntado directamente a Vox por esta circunstancia.