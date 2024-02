Los sorianos bisiestos celebran su cumpleaños

Publicado por Irene Llorente Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Cada 29 de febrero es día grande para los bisiestos, con su fecha sólo marcada en el calendario cada cuatro años. Son 56 los nacidos en Soria un 29 de febrero desde 1950, fecha de digitalización de los libros del Registro Civil; según el Instituto Nacional de Estadística los dos últimos vieron la luz en 2008, uno está empadronado en la capital y el otro en la provincia.

María José Escribano y Javier Mozas son dos de los afortunados que cumplen años este jueves. Doce y nueve años, respectivamente, que son 48 y 36. Los eternos ‘niños’ a ojos de la fecha de registro, que no de celebración. Ambos son de los que cuando el año no es bisiesto les gusta soplar las velas el 28 de febrero, por eso de que estos ‘Piscis’ nacieron “dentro del mes de febrero”. Aunque también los hay que esperan al 1 de marzo, por aquello de ser el día después a su fecha, ya que el 28 de febrero todavía no habían nacido y hay supersticiones en torno a celebrar la efemérides antes del día.

María José cumple 12 que son 48 y como cada 29 de febrero, “toca fiesta por todo lo alto”. Trabajará por la mañana y después, “libre”. Comerá con su familia y luego irá a ver a sus padres para que le feliciten, para cerrar el día con unas cañas con los amigos. “Todo en el mismo día, que para eso cae sólo cada cuatro años”, insiste. Desconoce cuántas velas soplará: “Se han encargado mis hijos de comprarlas”, de 17 y 14 años, ya “mayores” que ella. Y como le gustan las sorpresas no se ha pedido nada “material” de regalo. Eso sí, que se quede como está: “Tengo salud y trabajo, y mis hijos y mis padres también, ya soy una afortunada”. De hecho, hasta el año de la pandemia no conocía el dicho de ‘año bisiesto, año siniestro’, y aunque se confiesa toda una optimista, hace cuatro años sólo se le venían a la mente esas palabras que negó unos días antes del estado de alarma y con motivo de su cumpleaños.

El resto de los años lo celebra el 28 de febrero, porque ella es “muy de febrero; marzo queda lejos”. Es más, como su padre cumple el 27 muchas veces han organizado el festín juntos. “Sí que dicen que da mala suerte celebrarlo antes de cumplir, pero yo toda la vida lo he hecho así y la verdad es que me considero toda una afortunada, sobre todo con los míos”.

Javier se juntará con su familia y amigos, aunque sea jueves. En 2020, el último bisiesto, tocó en sábado y la ‘fiesta’ fue “más fácil”, previa además a una pandemia que estaba a punto de encerrarnos en casa. “En estos cuatro años han pasado tantas cosas que ya ni me acuerdo”, señala Javier.

Aunque su madre se puso de parto el 28 de febrero, Javier se hizo esperar hasta las 1.00 horas. Este año celebra nueve, que son 36, y es de los que hace “todo lo posible” por obligar a la familia a asistir a su cumpleaños el 29 de febrero: “Sólo les toca una vez cada cuatro años”, bromea. Cree que el hecho de ser un ‘niño bisiesto’ sorprende más al resto que a él, ya acostumbrado a las bromas y a las preguntas curiosas. “Cuando llega el 29 de febrero todo el mundo se acuerda de mí”. Y aunque la probabilidad de nacer un 29 de febrero es de una entre 1.641 frente a una entre 365 del resto de los días, las casualidades hacen coincidencias: “Todo el mundo conoce a alguien que es bisiesto”. De hecho, él mismo hace unos días fue a su peluquería a pedir cita y allí coincidió con una mujer que también era de este selecto club. En todo el país se calcula que hay unas 30.000 ‘bisiestas’, entre ellas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Los últimos bisiestos en nacer en Soria se registraron en 2008, uno de ellos a las 0.10 horas, como si se hubiera resistido el 28 para ‘entrar’ a formar parte de los 56 ‘afortunados’. Ni en 2012, ni en 2016, ni en 2020 se contabilizaron alumbramientos en 29 de febrero. Quizás este año ‘toque’ suerte.