Juan Luis Morales: «He llorado escribiendo al identificarme con los personajes»

‘Damasco, la jaula de caña’ es el título de la primera novela del soriano Juan Luis Morales que localiza en la Siria de hace 30 siglos donde los lectores viajan de la mano de sus dos protagonistas, Daniela y Naamán. Un relato basado en dos personajes reales, extraídos de La Biblia (II Libro de Los Reyes) cuyos destinos se cruzan de forma insospechada. «No es una historia de amor. Es un historia de guerra y de esclavitud», advierte Morales que añade: «Son aspiraciones, pasiones, inquietudes y miedos que condicionaban a los hombres y mujeres de la antigüedad y que nos motivan o paralizan también a nosotros ahora».

Naamán es un condecorado general del ejército de Siria y Daniela una campesina adolescente de Israel. «Una muchacha que fue secuestrada por el ejército sirio y llevada como esclava», revela Morales que, a partir de los hechos históricos plasmados en el Antiguo Testamentos imagina el devenir de ambos personajes. «El relato básico está en La Biblia así que después he imaginado otras cosas que no están en el relato original y que suponen, más o menos, la mitad del texto. Son dos personajes sin nada en común, salvo la enemistad entre sus respectivas naciones cuyos destinos se cruzan y quedan marcados para siempre por los hechos insólitos que les acontecieron», indica.

El autor llevaba tiempo con la necesidad de plasmar en negro sobre blanco esta novela por lo que decidió solicitar un año sabático en su trabajo como profesor de inglés en la Escuela Oficial de Idiomas que aprovechó «para documentarme, escribir y viajar a la zona». Morales explica que «la novela estaba prácticamente terminada pero necesitaba describir los paisajes, los animales, los ruidos... En un momento de la obra menciono dos volcanes dormidos que visité y al fondo el imponente monte de Hermón». En su opinión, «es una tierra que no es bonita pero tiene tanta historia que te embriaga. Es un viaje que hice solo pero fue maravilloso».

Morales asegura que aunque había escrito «algún artículo y algún relato» esta es su primera novela. Lo cierto es que tenía varias ideas, entre ellas escribir «sobre sorianos fusilados durante la Guerra Civil pero se me escapó de las manos porque los familiares no colaboraron», subraya así que, finalmente, optó por materializar sus ideas sobre Damasco, Daniela y Naamán. El proceso no fue sencillo pero fue enriquecedor. «Me ha encantado escribir. Hasta he llorado escribiendo identificándome con los personajes. Ha sido muy emocionante», asegura.

Al final, destaca, «la novela recoge sentimientos que compartimos los seres humanos de cualquier época» añadiendo que la novela «es un canto al anhelo humano por la libertad. Por ser libres de las jaulas que nos imponen otros y las que nos construimos nosotros. Y un alegato del perdón como llave para abrir la puerta de alguna de ellas».

Morales subraya que le ha picado el gusanillo de la escritura, una de sus pasiones y el canal que mejor le permite expresarse. «La siguiente obra será también una novela histórica y es posible que esté centrada en unos personajes del siglo XVI en Almazán», avanzó sin querer desvelar nada más.

‘Damasco, la jaula de caña’ ha sido autopublicada por el autor con la impresión de 300 ejemplares «de los que ya quedan muy pocos, así que tendré que publicar una segunda edición», apunta, agradeciendo a toda la gente que ha adquirido la novela de la que ha recibido, además, muy buenas críticas. El libro puede comprarse en la librería Piccolo o en Amazon en forma de e-book. La portada ha sido diseñada por su hijo, Jairo Morales.