Incertidumbre ante las elecciones sindicales del jueves en la Junta

Votar o no votar, ésa es la cuestión. Este jueves se tiene previsto celebrar elecciones sindicales en el seno de la Junta de Castilla y León. La votación se celebra a nivel autonómico, pero en el caso de la provincia de Soria la cita con las urnas podría no celebrarse. Es la hipótesis que en estos momentos barajan los sindicatos, a la espera de la confirmación oficial de la suspensión. De fondo, las discrepancias sindicales con CSIF, encabezando una de las corrientes, y CCOO y UGT la otra.

Tal y como ocurre en el resto de provincias, para este jueves miles de trabajadores de la Junta en Soria estaban llamados a las urnas para elegir a sus representantes laborales en diferentes organismos. Son 6 los procesos que tienen marcada su celebración para el próximo jueves. Se trata de la Junta de Personal del Sacyl y los delegados laborales, el comité de Empresa de Educación y Familia e Igualdad, el comité de empresa del resto de consejerías y la Junta de Personal de los denominados servicios periféricos.

Todos los indicios apuntan que las elecciones no se celebrarán, aunque las mesas están constituidas y las candidaturas proclamadas. Incertidumbre máxima para los sindicatos a la espera de que a principios de esta semana haya un pronunciamiento definitivo.

El secretario provincial de CCOO Soria, Javier Moreno, explicó que el «punto de partida» del conflicto que se vive en Soria es el acuerdo «de ámbito regional» que alcanzaron CCOO y UGT , al que se han adherido otras centrales como CGT, para la ordenación de los procesos sindicales «de todas las administraciones públicas de Castilla y León». Bajo ese acuerdo se estableció la pretensión de llevar las elecciones sindicales a 2026 para evitar la coincidencia con el proceso de estabilización del personal que se debe concluir a finales de 2024.

El problema surge cuando CSFI, antes de Navidad, inicia el procedimiento de preaviso de las elecciones sindicales, quedando marcada su celebración para el 7 de marzo. Tal y como está explicado, en el caso de la provincia de Soria se convocan seis procedimientos electorales. CCOO y UGT toman la decisión de «impugnar» el preaviso de CSIF . Para dirimir el conflicto se acude a un ‘arbitraje’ y hay un primer laudo, fechado el 31 de enero, en el que se concede validez a la existencia del acuerdo entre CCOO y UGT para regir los procesos electorales sindicales de acuerdo a que ese acuerdo está «firmado por la mayoría» siendo sus principales valedores los dos sindicatos mayoritarios y además cumple con el precepto de estar convenientemente registrado, según explicó Moreno.

«El laudo nos da la razón y además es vinculante», remarcó el máximo responsable de CCOO Soria apuntando a que esa decisión dejaría sin efecto el preaviso de Csfi. Este procedimiento sirve para evitar llevar al caso a los juzgados, pero tras el resultado del laudo Csif decide recurrir judicialmente el conflicto. «El Juzgado toma la decisión de no admitir ese recurso y por tanto vuelve a dar validez al laudo».

Moreno insiste en que ese primer laudo dejaba en suspenso la celebración de las elecciones dando por válido el acuerdo entre CCOO y UGT, en el que también figura la CGT y otros sindicatos minoritarios. No obstante «la Junta continuó con el procedimiento llegando incluso a constituir las mesas», explica. En este contexto, llega un segundo laudo en el que se ratifica lo expuesto en el primer laudo y, según avanzó Moreno, hasta la Oficina Territorial de Trabajo se ha manifestado aludiendo a lo expresado en el primer laudo.

A pesar de que todos los documentos del proceso apuntan a una suspensión «no hay un documento oficial anunciando o constatando la paralización de los procesos electorales. «Las mesas están formadas, pero ahora lo que esperamos es que haya un pronunciamiento por parte de la Junta», insisten desde CCOO.

«VA A MORIR»

El secretario provincial de CCOO Soria, Javier Moreno, tiene claro que las elecciones no van a celebrarse. «En mi opinión, el proceso va a morir y la mejor prueba es que en estos momentos aún no tenemos papeletas, las candidaturas están, pero no hay papeletas para poder votar», indica. «El escrito que ha mandado la Oficina de Trabajo es clave, tiene su peso, y ahora mismo todas las comunicaciones oficiales han dado la razón a los planteamientos que defendíamos CCOO, UGT y CGT», recalca. En principio, si todo sigue el curso esperado por CCOO y UGT Soria será, junto a Segovia, las únicas provincias de Castilla y León que no votarán a sus representantes el próximo jueves. Hay una pequeña excepción, en Soria sí votarán los alrededor de 13 trabajadores de servicios centrales que trabajan en la provincia de Soria.