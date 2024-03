Los sindicatos acusan a la patronal de abocar la negociación del convenio de Panaderías al Serla

Publicado por José Sosa Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La negociación del convenio colectivo del sector de Panaderías –que afecta a unos 40 trabajadores de la provincia– parece encaminada a necesitar de la mediación del Serla. Así al menos los trasladaron ayer CCOO y UGT tras el inicio de una negociación que está prácticamente rota después del «empeño» de la patronal por eliminar el convenio la bonificación existente para las incapacidades temporales (IT). «No vamos a perder derechos», insistieron los sindicatos.

El representante de Industria de UGT, Pablo Soria, recordó que el convenio estaba caducado desde 2022 y que la patronal no quiso sentarse a negociar en 2023. Para abrir las negociaciones en este 2024 el sindicalista recordó que se llegaba con subida del 0% en 2020, 1% en 2021 y 2022, y de nuevo un 0% en 2023. No obstante, la cuestión salarial queda en un segundo plano ante la pretensión de la patronal de eliminar las bonificaciones existentes en el convenio por las IT. «Quieren que este complemento desaparezca», lamentó.

Desde UGT indicaron que una de las justificaciones es que ese complemento no está presente en otros convenios provinciales, pero desde los sindicatos recordaron que hay otros sectores con convenios sensiblemente mejores a los de Soria y que ahí no se pretenden trasladar los cambios.

En el mismo sentido, Amor Pérez, de Comisiones Obras, recordó que la pretensión de la patronal es especialmente grave apuntando a que las bajas «siempre son por una cuestión avalada por un médico». La sindicalista recalcó que frente al «absentismo» que denuncia la patronal también hay mucho «presentismo». «Todos los trabajadores hemos ido enfermos a nuestro puesto por miedo a perder el trabajo», subrayó.

La bonificaciones del convenio cubren el 100% de la primera baja y en la segunda la prestación alcanza el 100% a partir del 8 día hasta la semana 39. «Estamos abocados al Serla y que hay un mediador», lamentaron los representantes sindicales. El «enroque» de la patronal en las bonificaciones por IT impidió una negociación real sobre posibles subidas salariales. Los sindicatos planteaban un 5% para 2023, acorde a lo perdido por la nula subida de del año pasado y aplicar el acuerdo nacional.

Alarma por Losán

El representante de UGT, Pablo Soria, también quiso expresar su «preocupación» por la situación de Tableros Losán. La división Solid Wood sigue trabajando, pero Tableros está en Erte desde hace unos meses. «No vemos que haya mejoras», lamentó denunciando «prácticas antisindicales» y «presiones» a los delegado. Soria además tildó de «humo» los planes de nuevas inversiones de Losán.