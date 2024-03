Los futuros contenedores de orgánico en Soria se abrirán sólo mediante una tarjeta

Publicado por Milagros Hervada Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Para poder obtener abono de calidad, es muy importante que no se depositen en el contenedor de orgánico residuos que no lo sean. Y la experiencia de otras ciudades indica que si se dejan abiertos se depositan en ellos todo tipo de basura inadecuada, lo que impide el adecuado reciclaje de la materia orgánica, anulando así todos los esfuerzos realizados para recogerlos por separado.

Con esta premisa, desde el Ayuntamiento de Soria ya lo tienen claro. Los futuros contenedores de orgánico sólo se abrirán con una tarjeta, bien la ciudadana o bien alguna específica, «como la de los supermercados», apuntó a modo de la concejala de Obras y Servicios, Ana Alegre, sobre un aspecto todavía por decidir, pero en cualquier caso un dispositivo que permita el acceso para depositar la basura únicamente de orgánico.

«Conlleva un compromiso por parte de los ciudadanos y por eso, y tal y como nos han recomendado en otras ciudades que ya lo tienen implantado, la mejor opción es que al contenedor sólo pueda acceder quien haya hecho la selección adecuada. Cualquier impropio estropearía el resultado», matizó Alegre.

La idea es que el usuario solicite la tarjeta, lo que irá unido a campañas de información y sensibilización para que los ciudadanos se acostumbre a esta nueva modalidad.

El Ayuntamiento ha consultado en otras ciudades que ya han implantado este sistema y la recomendación es que el contenedor no quede abierto para evitar los impropios que anularían el esfuerzo realizado en origen para reciclar exclusivamente lo que sea orgánico.

No obstante, para eso todavía habrá que esperar porque los contenedores no se colocarán en las calles para el servicio ciudadano hasta que no se cree la nueva línea de orgánico en el Centro de Tratamiento de Residuos, CTR, ubicado en el municipio de Golmayo, del consorcio formado por el Ayuntamiento de Soria y la Diputación provincial, y que está pendiente de una remodelación.

De hecho, se hará «nuevo», con la incorporación de nueva maquinaria ya mucho más moderna y con los últimos avances en la materia.

Para eso no hay plazo. El consorcio ha ido trabajando para la elaboración del pliego pero la intención ahora es que la licitación corra a cargo de la empresa pública Somacyl, algo que barajaban ya desde hace tiempo. «Estamos hablando y trabajando con Somacyl, con quien prevemos que será más fácil de ejecutar un proyecto tan grande como es éste», apuntó Alegre, que espera la resolución en unas semanas, de modo que la construcción del nuevo CTR, en el mismo emplazamiento, pueda estar en marcha en este año. «Será más grande, más moderno, adaptado a la nueva tecnología y a los tiempos, porque el equipamiento actual ya va estando obsoleto», matizó.

Este proyecto lleva años coleando, y había ya una planificación con Ecoenves, con un proyecto sobre la mesa, si bien la opción actual pasa, con mayor probabilidad, por Somacyl. «Tenemos ya la obligación de hacerlo y si no es a través de Somacyl, sacaremos un pliego ya este año», aseguró la concejala, confiada en que la vía de la empresa pública de la Junta sea la opción.

Precisamente la Junta de Castilla y León ha concedido una subvención, procedente de fondos europeos Nex Generation, que se destinará a la línea de orgánico en la ciudad, así como a la incorporación de los contenedores en la ciudad. Se trata de una ayuda directa para la implantación, ampliación o mejora de la recogida separada de biorresiduos con destino a instalaciones específicas de tratamiento biológico. Las ayudas concedidas son de 2,7 millones por un lado y 683.000 euros por otro.