Los aprovechamientos de montes públicos generan 11,3M€ en Soria

El sector forestal de Soria es una referencia tanto por su volumen como por su conservación. El 'modelo Soria' se marca muchas veces como un ejemplo que hay que adaptar e implementar en otras provincias. Y la palabra que más repiten los expertos es 'gestión', una simbiosis sostenible entre la actividad humana y la naturaleza.

Los aprovechamientos forestales son una pieza imprescindible en esta gestión. Si el monte es fuente de empleo y materias primas desde hace generaciones, a buen seguro se conservará mejor. Hay cifras que lo corroboran. En los Montes de Utilidad Pública el último año ha dejado unos ingresos de 11.263.901,06 euros a las arcas públicas. A ello hay que sumar los aprovechamientos que puedan realizarse en montes privados y el valor añadido de venta, procesado o empleo.

Pocas empresas sorianas generan un volumen de 11,3 millones de euros y eso a pesar de la caída de los ingresos por la venta de madera, que han lastrado los resultados de 2023. El mercado manda y respecto a 2022 los ingresos han caído un 40,25%. Entonces se rebasaron los 18,8 millones de euros de los bosques sorianos siempre según datos facilitados por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria.

A pesar de ello la madera y especialmente la de las coníferas sigue siendo la principal fuente de ingresos de la gestión forestal. No es la única. También hay madera de frondosas, leña, trufas, setas, acebo, plantas ornamentales, plantas medicinales, aprovechamientos apícolas, caza, pastos, cultivos, semillas, resinas, usos recreativos y otras concesiones. Un abanico así de beneficios explica en cierta medida el cuidado de los montes.

Hay dos sectores que llaman la atención por su evolución. El primero es el de la madera. En el caso de las coníferas, en 2023 aportaron a Soria –siempre hablando de gestión pública, no de otros propietarios– un total de 7.665.517,84 euros. Es casi la mitad de lo registrado en 2022, cuando se alcanzaron los 15.128.403 euros. En cuanto a la madera de frondosas la caída fue del 97,36%, pero al ser un volumen menor la incidencia se nota menos en el total. Pasó de rebasar los 761.000 euros a ingresar 20.100.

No obstante, desde Medio Ambiente se detalla que hay cerca de 60 lotes de madera ya vendidos pero para los cuales los madereros aún no han sacado la licencia ante las dificultades para colocar la madera en el mercado. Es madera ya vendida por el sector público pero que aún se mantiene 'en el árbol' y no se contabiliza en el balance de 2023. Un cambio en la demanda puede hacer que las cifras varíen para bien o para mal, como muestra la diferencia en los dos últimos años. A pesar de ello 2023 dejó casi 210.000 metros cúbicos de madera sólo monte público.

Contrasta por ejemplo con los aprovechamientos de setas, que con buena temporada crecen un 433% en ingresos hasta los 264.864 euros; o los pastos, que suben el 60% hasta los 891.302 euros. La caza, estable, sigue por encima de los 1,1 millones de euros.

El segundo sector llamativo es el del aprovechamiento de resina, que en este caso crece con fuerza. El año 2023 dejó un récord de pies resinados, con 624.854 árboles. En 2011 no llegaban a 33.000 y sólo en 2016, 2019 y 2022 se había rebasado el medio millón. El crecimiento en el último año es del 9,5% y se señala que puede estar motivado por el incremento del precio de la resina. Todos los pies se encuentran en montes de utilidad pública propiedad de 12 ayuntamientos o entidades locales, con la generación de unos 70 empleos.

El número de expedientes tramitados para aprovechamientos forestales en Soria es otra buena vara de medir de cómo Soria 'usa' sus montes. En 2023 hubo 1.160 expedientes por los 1.226 del año precedente. En todo caso, más de tres expedientes diarios contando hasta los festivos. La inmensa mayoría (1.150) han sido para montes de utilidad pública, siete para montes consorciados y sólo tres para los patrimoniales.

En el plano privado los beneficios de gestionar el monte también suman. La Sección de Promoción Forestal gestionó en 2023 un total de 1.188 expedientes de aprovechamiento, una cifra muy similar a la del sector público en cuanto a procedimientos pero no tanto en cuanto a materia prima. En el caso de los particulares se cortaron 48.676.17 metros cúbicos de madera y 18.176,84 metros cúbicos de leña de 20 especies diferentes. Unido al volumen público, el último año salieron de los bosques provinciales 288.274,01 metros cúbicos de estos materiales. Una fijación de carbono equivalente al volumen de más de 85 piscinas olímpicas de materia vegetal.

A todo este valor hay que sumar el inducido: lo que haya podido ganar el maderero, lo que haya tenido de beneficio la comercializadora de setas, las ganancias de la trufa, la puesta en el mercado de la miel... En definitiva, el valor del monte en Soria no tiene precio.