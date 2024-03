El Ayuntamiento estudia un formato de ayudas económicas más favorable para los jurados

Publicado por Ana Aparicio Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria está estudiando posibles variantes en la forma de pago de las ayudas económicas a los jurados de cuadrilla de las Fiestas de San Juan. El problema reside en que este tipo de ayudas no están exentas en el IRPF y, por lo tanto, deben incluirse en el ejercicio fiscal en el que se cobran, lo que repercute económicamente a los jurados de cuadrilla.

Por este motivo, el Ayuntamiento ha iniciado una serie de consultas con la Delegación de Hacienda para estudiar detenidamente si existen posibles soluciones para que las ayudas económicas se tramiten de la manera más favorable para los jurados. Así se lo comunicó el alcalde de Soria, Carlos Martínez, a los 12 jurados de cuadrilla en la reunión celebrada el pasado lunes en el Ayuntamiento.

El portavoz de jurados de cuadrilla de este año 2024 y jurado de la cuadrilla de San Miguel, David Romera, afirma que están a la espera de que el Ayuntamiento les notifique si existe alguna posibilidad de cambio en el formato de pago para que la solución se pueda hacer efectiva de cara a las fiestas de San Juan de este año. «Nos explicó que están estudiando cómo realizar el pago de las las ayudas económicas de manera que no nos afecte a nosotros a la hora de realizar la declaración de la renta el año siguiente. Es una cuestión complicada porque hay muchos trámites burocráticos así que tendremos que esperar a que nos notifiquen si hay alguna alternativa viable de realizar el procedimiento», explica Romera.

Las ayudas económicas destinadas a los jurados de cuadrilla aprobadas en los últimos años por el Ayuntamiento de Soria incluían una partida de 6.000 euros a cada cuadrilla, una ayuda de 3.000 euros por cuadrilla para sufragar los gastos originados en ornamentación y adornos de los locales y la posibilidad de abrir una línea de crédito de hasta 15.000 euros en la que el Consistorio asume los gastos derivados de su apertura, intereses, corretajes, comisiones y gastos… La concesión de las ayudas de este año no se conocerá hasta su aprobación en Junta de Gobierno Local que se celebrará en los meses previos al inicio de las Fiestas de San Juan.

Las novedades relativas a los sanjuanes no acaban ahí. Los 12 jurados ya disponen de las llaves de las cuadrillas y podrán hacer uso de los locales desde el viernes 15 de marzo hasta el 23 de agosto, fecha límite para abandonar los inmuebles y entregar las llaves así como la lista de vecinos y planos de calles facilitados a cada cuadrilla.

El alcalde de Soria trasmitió a los jurados las quejas recibidas otros años por parte de vecinos de alguno de los inmuebles donde están situado los locales por el exceso de ruido en las reuniones de cuadrilla. Por eso, el Ayuntamiento ha sugerido un horario a modo de ‘aviso o recomendación’ con el fin de evitar conflictos vecinales por la música y el ruido.

El horario recomendado supone el apagado de la música a las 22.00 horas y el cierre del local a las 23.00 horas en días laborales y a las 24.00 horas en días festivos.

El portavoz de jurados asegura que la sugerencia horaria del Ayuntamiento fue aceptada con «normalidad» por parte de todos los jurados y no supuso ningún conflicto. «Entendemos que en este tipo de reuniones multitudinarias existe un exceso de ruido entre la música y las voces que puede molestar a los vecinos de los barrios donde se encuentran ubicados los locales». Por eso, aunque no está establecido como normativa sino que, por el momento, es una petición, todos los jurados mostraron su buena disposición para intentar remitir el ruido y no molestar a los vecinos en la mayor medida posible. «Lo importante es vivir y disfrutar las fiestas en armonía».

Desde la Asociación de Jurados de Cuadrilla han mostrado su conformidad con esta recomendación del Ayuntamiento considerándola «totalmente lógica y justa» para todos. «Las Fiestas de San Juan son para disfrutar pero sin molestar a nadie. No todo el mundo vive los sanjuanes de la misma manera y hay que respetarlo. Se puede disfrutar con responsabilidad y anteponiendo la buena convivencia entre todos los vecinos. Eso es lo bonito de estas fiestas», explica Fátima Reglero, secretaria de la Asociación de Jurados de Cuadrilla desde el año 2022.

El horario de cierre de los locales y el control del ruido en las reuniones de las cuadrillas, no fueron las únicas ‘recomendaciones’ que recibieron los jurados por parte del Consistorio de cara a las fiestas de San Juan 2024.

Otro de los puntos en los que el alcalde, Carlos Martínez, hizo una especial incidencia fue en la ornamentación y decoración del interior de los locales de cuadrilla. Martínez instó a los jurados a utilizar lonas o paneles para la decoración de las paredes para no deteriorar los locales ya que las reformas o desperfectos suponen unos elevados costes para el propio Ayuntamiento cada año. «Aunque es una recomendación nos lo tomamos como algo que hay que cumplir para beneficio común. Todos los jurados de este año hemos hecho piña y tenemos un compromiso firme con esta responsabilidad que hemos asumido voluntariamente. El respeto y el saber convivir es la clave para que el espíritu sanjuanero y las Fiestas de San Juan pervivan en el tiempo», explica David Romera consciente de la gran responsabilidad que conlleva ser jurado de cuadrilla. «Estamos expectantes ante el inicio de los festejos y con muchas ganas de disfrutar y hacer disfrutar a todos los vecinos. Aunque ser jurado es una responsabilidad tenemos a mucha gente que trabaja mano a mano con nosotros».