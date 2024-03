Publicado por José Sosa Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La falta de apoyo a los presupuestos de Cataluña provocó la consiguiente convocatoria de elecciones para mayo en la autonomía catalana y de forma casi inmediata el Gobierno anunció la prórroga de los presupuestos de 2023, la renuncia a los de 2024 y el inicio del trabajo para los de 2025. Muchos de los proyectos de Soria cuentan con partida presupuestaria abierta, como el CPD, pero hay otras cuestiones que tenían una vinculación directa con las nuevas cuentas del Estado y que ahora mismo son una incógnita. Se trata, por ejemplo, de levantar el empadronamiento para el servicio de VTC al AVE por Calatayud o las desaparecidas ayudas de funcionamiento para autónomos.

Con la llegada del mes de enero la patronal soriana advirtió que con el nuevo año había desaparecido la aplicación de las ayudas de funcionamiento para autónomos que se traducen en una tarifa plana para los nuevos trabajadores por cuenta propia. Tras la polémica, a finales del mes de enero, el PSOE de Soria explicó, tras hablar con la nueva ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, que esas ayudas se recuperarían «una vez que se cuente con presupuestos». Apuntar también que se miraba a las nuevas cuentas de cara a una posible mejora, como así se aprobó en una comisión del Congreso, de los porcentajes actuales de aplicación. Todo en puertas de una próxima reunión en Cuenca con la ministra Saiz para analizar el primer año de aplicación de estas ayudas en Soria, Cuenca y Teruel.

Con el VTC a Calatayud pasó algo similar. El Gobierno contestó a la incertidumbre sobre el mantenimiento del servicio en 2024 con una prórroga en las mismas condiciones y después se ha comprometido a levantar uno de los aspectos más polémicos del proyecto piloto, que el servicio sólo pueda ser utilizado por personas empadronadas en Soria. A finales de febrero, en la primera comisión de Despoblación del Senado el socialista soriano, Javier Antón, verbaliza ese compromiso. El senador por Soria indicó que en los próximos presupuestos habría una «cláusula» a través de la que todos los ciudadanos podrían acceder al servicio de VTC independientemente de su lugar de empadronamiento.

Otra de las cuestiones que tras la prórroga quedan en el aire, aunque en este caso con un compromiso más difuso, es la posibilidad de iniciar el proceso de electrificación de la Soria-Torralba. Durante una visita a la capital, el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, explicó que el estudio para esa iniciativa se encargaría en los próximos meses. Ahora hay que ver cómo encaja en los Presupuestos de 2023 en los que no había partida para dicho fin –aunque siempre hay partidas no territorializadas que pudieran destinarse a este primer paso de la electrificación–.

Desde el PSOE de Soria se asume la situación y son conscientes de que toca «buscar un plan ‘b’», según explicó el diputado socialista, Luis Rey. «Tendremos que aprobarlo por otra vía, la situación lógica era hacerlo por la vía del presupuesto porque son dos medidas que venían recogidas en los Presupuestos de 2023». Rey avanzó que esta misma semana se iniciarán los contactos con los ministerios implicados, Transportes y Seguridad Social, de cara a poder buscar «alternativas» a la vía presupuestaria para cumplir los compromisos con el levantamiento del empadronamiento para el VTC y la recuperación de las ayudas para autónomos. Aunque será complejo, Rey insistió en que «hay cauces legislativos» que podrían servir para solucionar ambas cuestiones. «Hay mecanismo legislativos más allá del Presupuesto», recalcó.

Con respecto a las ayudas recordó que en cuestión de semanas debe celebrarse ese encuentro ya programado entre el ministerio y las patronales de las tres provincias beneficiadas en Cuenca. «Lo primero que hay que hacer es evaluar los datos, poner en valor esas medidas y cómo ha funcionado cada una», en referencia a las diferentes modulaciones de aplicación en función de la población y el tipo de régimen. «La UE también pide que este tipo de políticas se justifiquen», insistió. Rey también miró de nuevo hacia la Junta recordando que puede colaborar en estas políticas, siguiendo el modelo anunciado para ayudar al colectivo femenino con el pago de las cotizaciones. «Es una cuestión de voluntad política», remarcó.

Desde el PP se ve con preocupación la renuncia al presupuesto y su efecto en Soria. «Con la renuncia al presupuesto, Pedro Sánchez renuncia a la acción de gobierno para trabajar por dar respuesta a las demandas ciudadanas», explicó el diputado Tomás Cabezón. El parlamentario recordó el «reto» del PSOE de Soria a que el PP diera sus votos a las cuentas y lamentó que «una vez más» lo que ocurre en Cataluña acaba influyendo en la situación de Soria por decisión del Gobierno central. «Ya ocurre con la quita de la deuda que merma las posibilidades de financiación y ahora con el Presupuesto, que es el proyecto de ley más importante», insistió.

Tanto para la cuestión del VTC como para las ayudas a autónomos, Cabezón exige al PSOE que busque soluciones «inmediatas» y recordó que lo tienen en la mano con las iniciativas legislativas presentadas por el PP y que han salido adelante tanto en el Congreso -donde PP, Vox y Sumar apoyaron la mejora de las ayudas de funcionamiento- como en el Senado donde se aprobó la propuesta sobre la lanzara a Calatayud.

Cabezón también advirtió que el Gobierno va tener que cumplir las promesas de, por ejemplo, los traspasos de Rodalíes en Cataluña, por lo que «veremos de donde retraen el dinero para cumplir». «Vamos a preguntar de forma inmediata por el estado de ejecución de las partidas y por si hay riesgo de que haya modificaciones», subrayó.

Además de estos temas, la «preocupación» del PP se extiende a otras iniciativas como «los regadíos, los tramos de la A-15 o la electrificación de la Soria-Torralba». Cabezón también apuntó a la Soria-Castejón y, a su juicio, las últimas declaraciones del alcalde de Soria, Carlos Martínez, sobre el valor social de la iniciativa por encima de la económica apuntan a «ponerse la venda antes de la herida».

«Creo que hay problemas y no los conocemos», insistió apuntando también a la ausencia del regidor en el acto celebrado con patronales y comunidades autónomas hace 10 días en Logroño. «No fue nadie del PSOE de Soria», insistió «y me suena a falta de compromiso». Cabezón recordó que estuvieron presentes consejeros de Aragón, Castilla y León, Cantabria, La Rioja o Valencia «todos del PP» pero que «por ejemplo no estuvieron ni el alcalde de Soria ni la presidenta de Navarra, la señora Chivite». «Menos palabras y más hechos», reclama recordando que otros territorios como Teruel ya tienen en marcha la electrificación de la línea entre Teruel y Sagunto.