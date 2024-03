El PP exige soluciones a los proyectos perdidos en Soria por la falta de presupuestos

Publicado por Milagros Hervada Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La decisión del Gobierno de no presentar Presupuestos Generales del Estado, PGE, para este año es «especialmente dañina» para provincias como Soria, muy dependientes de las transferencias y de las inversiones que hacen posibles los proyectos para avanzar, según destacaron los parlamentarios sorianos del PP, Tomás Cabezón, José Manuel Hernando y Cristina Rubio, que exigen soluciones al Gobierno para no dejar a Soria en la estacada con proyectos perdidos por la falta de unos nuevos presupuestos.

La prórroga de los del año pasado supone un jarro de agua fría para compromisos en marcha, como el máximo aprovechamiento de las ayudas de funcionamiento y «la tarifa planta para los nuevos autónomos», recordó Cabezón, ambas objeto de una proposición no de ley que se aprobó en el Congreso, gracias a una alianza del PP con Sumar, y con la abstención del PSOE, en la que se vinculaban a la aprobación de los PGE. «Pido a Luis Rey que dé una solución inmediata. ¿Cómo va a hacer cumplir esa iniciativa?», reclamó el diputado soriano, quien denunció la renuncia del Gobierno a elaborar unas cuentas a las que está obligado por mandato constitucional. «El Gobierno está sometido a la decisión de partidos catalanes», recalcó Cabezón, y por ende, «los sorianos ya no dependemos del Gobierno de Sánchez sino de lo que decidan en el Parlamento de Cataluña», lamentó.

Desde las filas populares destacaron «la noticia triste y trágica para Soria» de la falta de presupuestos, como calificó el senador Hernando, que afecta a compromisos importantes como la conexión Soria-Calatayud de acceso al AVE. «Decían que se iba a levantar la condición del empadronamiento y que habría más frecuencias, ligado a los Presupuestos Generales del Estado, por lo tanto, se ríen de los sorianos», afirmó Cabezón.

Y ocurre lo mismo para otros compromisos adquiridos por el Gobierno, como es el caso de la electrificación de la línea del tren entre Soria y Torralba, algo que, recordó el diputado, anunció el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, el pasado mes de enero, cuando aseguró que el Ministerio lo considera como «un capítulo importante» para la provincia por su conexión con Madrid. «¿Nos pueden decir qué se puede hacer con una prórroga?, porque esto no venía en los anteriores presupuestos», cuestionó.

Otro de los proyectos que el PP ve bloqueado por la ausencia de unos nuevos presupuestos es la ahora desaparecida línea Soria-Castejón, cuyo proyecto de viabilidad, por cierto, recordó el diputado, tendría que haber estado en enero: «Había 200.000 euros en los PGE de 2023 y no sabemos nada». En este contexto, puso sobre la mesa las palabras del ministro de Transporte, Óscar Puente, afirmando que las inversiones de Renfe han de tener el prisma de la rentabilidad económica, contraponiéndolas a las pronunciadas por el alcalde de Soria, Carlos Martínez, que imponían «la rentabilidad social» para la recuperación de esta infraestructura. «¿Es que ve en declive el proyecto y por eso empieza a enarbolar la bandera de la reivindicación?», se preguntó.

A este respecto, Cabezón sacó a colación la reivindicación de las patronales y los gobiernos de varias comunidades autónomas reclamando esta infraestructura, con ausencias como el PSOE de Soria y el de Navarra. «Tememos la falta de compromiso del Gobierno navarro en la Soria-Castejón», resumieron los parlamentarios del PP.

También las grandes infraestructuras se ven comprometidas, insistieron los populares, por el hecho de que el Gobierno «ha decidido ni siquiera tramitar los presupuestos». La Autovía del Duero (A-11) y la de Navarra (A-15) cuentan con partidas abiertas «que de poco sirven», puesto que tan importantes son las partidas presupuestarias como las proyecciones, «y las proyecciones son para echarse a llorar», mencionó Cabezón. Como ejemplo, para el tramo entre Langa de Duero y la variante de Aranda de Duero, con obras ya licitadas, existía un millón de euros, mientras que para el Fuensáuco-Villar del Campo, ya adjudicado, eran dos millones. En el caso de otros tramos menos avanzados como Los Rábanos-La Mallona figuraban 500.000 euros, al igual que entre Villar del Campo y Ágreda. En este caso, los populares recriminaron al subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, su tranquilidad cuestionándole si «con 4,5 millones para inversiones en autovía podemos avanzar al ritmo que se espera».

Cabezón no dejó pasar la oportunidad de mencionar el proyecto ahora parado de la presa del río Mayor, «que hace cinco años se paralizó por inclemencias y no se ha movido nada». Así como el prometido plan de captación de empresas del polígono de Valcorba, «que sin presupuesto no se puede ejecutar».

Desde el PP reconocieron que existen mecanismos para sacar adelante proyectos en ausencia de nuevos presupuestos, pero «el actual ciclo electoral no es muy beneficioso» para territorios como Soria. «Con las elecciones en el País Vasco y en Cataluña, y en caso de tomar medidas de mecanismos de modificación de presupuestos, todavía nos puede hacer temblar más, conociendo a quién le van a deber los votos», aseguró el diputado popular

Cabezón también criticó «la baja ejecución» de los presupuestos del año pasado en la provincia de Soria, y puso como ejemplo las partidas incluidas para la remodelación del edificio del antiguo Banco de España, «cuatro millones y cero ejecutados», condensó.